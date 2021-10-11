Kapış kapış gidecek. Bu fırsat kaçmaz. ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında ev dekorasyonu için birçok gerekli ürün uygun fiyata satılacak. 3 farklı sayfadan oluşan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; katlanır yuvarlak yer masası, balık kızartma tavası, Kadın/Erkek terlik çeşitleri ve tamirat için gerekli malzemeler yer alıyor. İşte, ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...