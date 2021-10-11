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Kapış kapış gidecek! Bu fırsat kaçmaz! ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK market tarafından yeni dönem aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. Vatandaşlar aktüel kataloglarda indirime girmiş ürünleri alarak ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyor. Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler 19 Ekim'e kadar raflarda kalacak. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta New Line 3 Kişilik Gri Koltuk Kanepe 1.099 TL, Oertha Kitaplık 699 TL, Eko Çalışma Masası 219 TL ve Berceste Vestiyer Portmanto 319 TL fiyatla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.10.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 21:41
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Kapış kapış gidecek! Bu fırsat kaçmaz! ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Kapış kapış gidecek. Bu fırsat kaçmaz. ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında ev dekorasyonu için birçok gerekli ürün uygun fiyata satılacak. 3 farklı sayfadan oluşan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; katlanır yuvarlak yer masası, balık kızartma tavası, Kadın/Erkek terlik çeşitleri ve tamirat için gerekli malzemeler yer alıyor. İşte, ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kapış kapış gidecek! Bu fırsat kaçmaz! ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'ta bu hafta mobilya ve el aletlerini züccaciye ürünleri, oyuncak çeşitleri ve temel tüketim malzemeleri takip ediyor.

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Kapış kapış gidecek! Bu fırsat kaçmaz! ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; USSU markalı Aksesuarlı Lehim Tabancası 89,90 TL, 500W Avuç Taşlama 129 TL, 500W Darbeli Matkap 129 TL, 3.6V Vidalama 69,90 TL, Silikon Tabancası 37,95 TL ve 2+1 Tornavida Seti 17,95 TL olarak yer alıyor. Ayrıca Paketleme Bandı 4,99 TL ve Fonksiyonel Batarya Perlatörü 11,95 TL fiyatla satışa sunuluyor.

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Kapış kapış gidecek! Bu fırsat kaçmaz! ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda mobilya ürünleri kapsamında; Evdemo Oertha Kitaplık 699 TL, Evdemo Berceste Vestiyer Portmanto 319 TL, Evdemo Eko Çalışma Masası 219 TL, Evdemo New Line 3 Kişilik Gri Kanepe 1099 TL fiyatla satışa sunulacak.

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Kapış kapış gidecek! Bu fırsat kaçmaz! ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünler fırsatlarında 1 adet kesme taşı hediyeli Ussu 500 watt Avuç Taşlama 129 TL. darbeli ve darbesi kullanım, tetik sabitleme, sağ ve sol kullanım özellikli Ussu 500 watt Darbeli Matkap 129 TL.