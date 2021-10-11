11 Ekim 2021, Pazartesi
Kapış kapış gidecek! Bu fırsat kaçmaz! ŞOK 13-31 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK market tarafından yeni dönem aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. Vatandaşlar aktüel kataloglarda indirime girmiş ürünleri alarak ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyor. Çarşamba günü satışa sunulacak ürünler 19 Ekim'e kadar raflarda kalacak. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta New Line 3 Kişilik Gri Koltuk Kanepe 1.099 TL, Oertha Kitaplık 699 TL, Eko Çalışma Masası 219 TL ve Berceste Vestiyer Portmanto 319 TL fiyatla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2021 21:41 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 21:41
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9