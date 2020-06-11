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Haberler Galeri A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...

A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...

A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. A101'de perşembe günü indirimleri sürprizlerle dolu. Haftanın kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler arasında Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV damga vuracak. 2 yıl garantili olarak satışa çıkacak ürün kavisli ekran, tek kumanda özelliği, bluetooth, Smart TvV UHD TV ve UHD uydu alıcı özelliğiyle dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler olacak? A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 09:37
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A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri... GALERİ DEVAM EDİYOR

A101 11 Haziran aktüel indirimler satışa çıktı. A101 perşembe indirimleri yine sürprizlerle dolu. Elektronikten züccaciyeye, tatil ürünlerinden mutfak araç gereçlerine, tekstilden gıdaya birçok ürün bu katalogda birleştirildi. A101'in perşembe kampanyalarından haberdar olmak isteyenler için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Sayfamızı inceleyerek haftanın indirimleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, A101 11 Haziran indirimleri neler? A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...

-İnce dizayn

- 4K

-2 adet USB girişi

-Ekran aynalama

-20 W ses çıkışı

-Wi-Fi

-50 Hz

-3 adet HDMI girişi

-USB'den film oynatma

-Smart

-UHD çözünürlük

-Tek kumanda özelliği

-Bluetooth

-Dahili UHD uydu alıcılı

-Kavisli ekran

Üretim Yeri: Güney Kore

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A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 200 Hz

- Uydu alıcı dahildir.

-Mega Contrast

-2x8 W ses çıkışı

-2 adet HDMI girişi

-1 adet USB girişi

-Coaxcial ses çıkışı

-PC IN (VGA üzerinden)

-PC audio ses girişi

-2 yıl garanti

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A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...

- 5 mm çerçeve ile daha geniş ekran görüşü

- 1000 Hz

- 3 adet HDMI girişi

- 2 adet USB girişi

- Kablosuz görüntü aktarma

- SPDIF ses çıkışı

- 4 çekirdekli Android işlemci

- Dahili wi-fi

- Dahili UHD uydu alıcılı

- 4 K Ultra HD

- Smart TV

- 2 yıl Sunny garantisi altındadır.

Üretim Yeri: Türkiye

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A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...