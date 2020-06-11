A101 11 Haziran aktüel katalog: Bu hafta Samsung 4K Curved TV dikkat çekiyor! İşte A101 perşembe indirimleri...

A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. A101'de perşembe günü indirimleri sürprizlerle dolu. Haftanın kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler arasında Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV damga vuracak. 2 yıl garantili olarak satışa çıkacak ürün kavisli ekran, tek kumanda özelliği, bluetooth, Smart TvV UHD TV ve UHD uydu alıcı özelliğiyle dikkat çekiyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler olacak? A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte A101 11 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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