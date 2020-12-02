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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kapı kapı dolaşıp denetlemede bulunuyorlar! Dikkat çeken T.C. kimlik detayı... Kapı kapı dolaşıp denetlemede bulunuyorlar! Dikkat çeken T.C. kimlik detayı... Bursa'da görevli mahalle bekçileri, karantinada bulunan vatandaşların evlerine tek tek giderek kontrollerde bulundu. Karantinadaki kişilerin evde olup olmadığı bu yöntemle tespit edilirken, karantinadakilere cama ya da balkona çıkmaları rica edilerek bilgilendirme yapılıyor. Giriş Tarihi: 02.12.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 16:43
Kapı kapı dolaşıp denetlemede bulunuyorlar! Dikkat çeken T.C kimlik detayı...
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen FİTAS uygulaması (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önemle uygulanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kapı kapı dolaşıp denetlemede bulunuyorlar! Dikkat çeken T.C kimlik detayı...
Kentin 17 ilçesinde polis merkez amirliklerine bağlı mahalle bekçileri, her gün düzenli olarak telefonlarından açtıkları uygulama ile Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşları, kapılarına kadar giderek, evde olup olmadıklarını kontrol ediyor.
Kapı kapı dolaşıp denetlemede bulunuyorlar! Dikkat çeken T.C kimlik detayı...
Evde olmayan hastalar için ilk olarak tutanak tutuluyor. İkinci kez evde olmama durumunda ise cezai işlem uygulanıyor.
Kapı kapı dolaşıp denetlemede bulunuyorlar! Dikkat çeken T.C kimlik detayı...
Denetimler kapsamında Osmangazi ilçesine bağlı Çarşı Polis Merkez Amirliği'nde görevli mahalle bekçileri, ilçenin Hocahasan ve Davutkadı mahallelerinde karantinadaki vatandaşları denetledi.
Kapı kapı dolaşıp denetlemede bulunuyorlar! Dikkat çeken T.C kimlik detayı...
Cep telefonlarından açtıkları FİTAS sistemiyle karantinadaki vatandaşların adreslerini tespit eden ekipler, daha sonra bu kişileri arayıp kontrol amacıyla cama ya da balkona çıkmalarını rica etti.