Kanser hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor! Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli olarak başlayan ve halen süren deprem felaketi 11 ilde arkasında büyük bir yıkım ve acı bıraktı. Bölge her geçen gün yeni insan hikayelerine ev sahipliği yaptı. O hikayelerden birisi de depremin ardından Hatay'a Koordinatör Vali olarak atanan Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e ait. Depremden önce bağırsak kanseri ile mücadele eden Atik, hastalığını ailesinden bile gizledi. Hatay'a atanan Koordinatör Vali Atik, görevini ise bırakmadı, boynuna taktığı kemoterapi şişesi ile görevinin başındaydı. Tedavisine çoğu kez konteynerde devam etti. Durumun ortaya çıkmasıyla tedavisi için bölgeden gönderilmek istendi ancak o "gitmem" dedi.