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Haberler Galeri Kanser hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor! Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

Kanser hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor! Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Yaraların sarılmaya çalışıldığı deprem bölgesinde hem mağdur vatandaşların hem de bölgede çalışan personelin birbirinden etkileyici hikayeleri de ortaya çıkmaya devam ederken bunlara Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in hikayesi eklendi. Hatay'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Atik'in kanser hastası olmasına ve kemoterapi almasına rağmen bölgeden ayrılmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 13:22
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Kanser hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor! Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli olarak başlayan ve halen süren deprem felaketi 11 ilde arkasında büyük bir yıkım ve acı bıraktı. Bölge her geçen gün yeni insan hikayelerine ev sahipliği yaptı. O hikayelerden birisi de depremin ardından Hatay'a Koordinatör Vali olarak atanan Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e ait. Depremden önce bağırsak kanseri ile mücadele eden Atik, hastalığını ailesinden bile gizledi. Hatay'a atanan Koordinatör Vali Atik, görevini ise bırakmadı, boynuna taktığı kemoterapi şişesi ile görevinin başındaydı. Tedavisine çoğu kez konteynerde devam etti. Durumun ortaya çıkmasıyla tedavisi için bölgeden gönderilmek istendi ancak o "gitmem" dedi.

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Kanser hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor! Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

İLK KEZ ERSİN RAMOĞLU 8 MART'TA SABAH'TA YAZDI

Ersin Ramoğlu geçtiğimiz hafta SABAH'taki köşesinde Vali Ali Fuat Atik'in kanser hastası olmasına rağmen bölgeden ayrılmadığını yazmış ve kemoterapisini konteynerda alarak depremzedelerle birlikte olmayı tercih ettiğini aktarmıştı. Ramoğlu durumu şu şekilde anlattı:

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Kanser hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor! Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

"Hatay'da koordinatör vali olarak görevlendirilen Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in fedakârlığı göz yaşartıcıydı. Vali Ali Fuat hastaydı, akşam Adana'ya gelip kemoterapi alıyor sonra görevinin başına dönüyordu. Devlet yok diyenlere yuh olsun! Orada CHP'li Lütfü Savaş'ı göremedim. Kasası olduğu iddia edilen herifin, sokağı kışkırtan twitlerini gördüm ama"

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Kanser hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor! Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

BAZEN KONTERNERDE BAZEN ADANA'YA GİDİP GELEREK TEDAVİSİNİ ALIP TEKRAR İŞE KOYULDU

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in göz yaşartan kahramanlığına dair detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. CNN Türk'ün haberine göre Atik 3 ay önce bağırsak kanseri teşhisi aldı.

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Kanser hastası Denizli Valisi Ali Fuat Atik deprem bölgesinden ayrılmıyor! Haftalardır boynunda kemoterapi şişesiyle çalışıyor

HABER YAPILMASINI İSTEMEDİ

Atik'in boynuna asılı olan fakat kıyafetiyle kamufle etmeye çalıştığı şişenin kemoterapi şişesi olduğu ortaya çıktı ve gazetecilerin bunun haber yapılmasına ilişkin teklifine karşı çıktı.