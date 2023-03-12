İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB’ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 yılda biz oradaki yapı stoğunu, ciddi bir rakam 220 bin binamız yerle yeksan olmuş. Yani İstanbul'un 5'te 1'i yok olmuş öyle düşünün.

Yüzyılın felaketi kavramı hafif. Bu ivme değerleri yapılara öyle bir etki yapıyor ki çok büyük. O yüzden yüzyılın depremi ifadesini kullanıyoruz.