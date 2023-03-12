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İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB'ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önlem alıyor mu? İstanbul olası büyük depreme hazır mı? Yapı stoğu ne durumda? İBB Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekşi, "İBB sıfır çekmiş. 320 milyarlık konsolide bütçesi olan İBB'nin kentsel ve deprem dönüşüm kapsamındaki başarısı bu. Sıfır." dedi. İstanbul'un su problemine de dikkat çeken Ekşi, "Melen olmasa İstanbul susuz." ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 12:21
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İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB’ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından Türkiye bir deprem fırtınasının içerisine girdi. Her depremde olduğu gibi gözler İstanbul'a çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB’ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

İstanbul'da beklenen bir deprem söz konusu ama merak edilen bu depremin ne zaman olacağının yanı sıra İstanbullu depreme ne kadar hazırlıklı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB’ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

Sıkça bölgedeki yaraları sarmak için bölgede çalışıyoruz. Hem insani yardım kapsamında hem de oradaki vatandaşlarımızın direncini Ramazan ve bayram coşkusuyla önümüze hazırlamaya gayret ediyoruz. Allah'a hamd olsun yaralar da sarılıyor. Konteyner kentlerimiz kuruldu. Şu an 60 bini geçtik yerel yönetimlerimiz özellikle İstanbul'da katkı veren bütün belediye başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

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İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB’ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

Çadırlar yeterli düzeyde belki biraz merkez dışındaki köylerimizde ufak tefek eksikler var ama gerek zemin sondaj, proje müşavirlik mühendislik hizmetleri kapsamında yeni şehirlerin inşa sürecinde çalışmaların başladığını görmek beni ayrıca bir mühendis olarak heyecanlandırdı.

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İstanbul BÜYÜK DEPREME hazır mı? İBB’ye sert tepki: YETER ARTIK! Bilime sırtını döndü... Sadece algı ve manipülasyon var

Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 yılda biz oradaki yapı stoğunu, ciddi bir rakam 220 bin binamız yerle yeksan olmuş. Yani İstanbul'un 5'te 1'i yok olmuş öyle düşünün.

Yüzyılın felaketi kavramı hafif. Bu ivme değerleri yapılara öyle bir etki yapıyor ki çok büyük. O yüzden yüzyılın depremi ifadesini kullanıyoruz.