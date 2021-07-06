Türk bilim insanları başardı! İnsanlığın yeni şifası olacak! Mucizevi etkileri var

İYİ GELDİĞİ GÖRÜLDÜ

Halk arasında acı kavun, acı salatalık ve acı kabak olarak bilinen Kudret Narı, Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi tarafından yapılan araştırmalarda bir çok hastalığa faydalı görüldüğü belirlendi. Yapılan araştırmalar da şeker hastalarına, mide rahatsızlığı olanlara ve yarası olanlara iyi geldiği görüldü.