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Türk bilim insanları başardı! İnsanlığın yeni şifası olacak! Mucizevi etkileri var

Düzce Üniversitesi öncülüğünde Kudret narı ve saf zeytinyağını birleştirerek yaralara iyi gelen yeni bir ürün geliştirildi. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen bu ürün hayvan deneylerinde büyük bir başarı gösterdi. 28 günde ağır yaraların kapandığını söyleyen uzmanlar, yeni ürün için heyecan veren ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 12:23
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Türk bilim insanları başardı! İnsanlığın yeni şifası olacak! Mucizevi etkileri var

Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi, halk arasında acı kavun olarak bilinen Kudret narı ile saf zeytinyağını birleştirerek, yaralara iyi gelen ürün geliştirdi.

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Türk bilim insanları başardı! İnsanlığın yeni şifası olacak! Mucizevi etkileri var

28 GÜNDE KAPANIYOR
Klinik araştırmalar ve deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda yaraların 28 günde iyileştiği belirlendi. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, "Kudret narı ile zeytinyağı birleşerek sinerjik etki gösterip yara kapanmasında daha etkili olduğu yapılan çalışmalarla görülmüştür" dedi.

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Türk bilim insanları başardı! İnsanlığın yeni şifası olacak! Mucizevi etkileri var

İYİ GELDİĞİ GÖRÜLDÜ
Halk arasında acı kavun, acı salatalık ve acı kabak olarak bilinen Kudret Narı, Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi tarafından yapılan araştırmalarda bir çok hastalığa faydalı görüldüğü belirlendi. Yapılan araştırmalar da şeker hastalarına, mide rahatsızlığı olanlara ve yarası olanlara iyi geldiği görüldü.

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Türk bilim insanları başardı! İnsanlığın yeni şifası olacak! Mucizevi etkileri var

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, Kudret Narı yüzlerce yıldır zeytinyağı içerisinde bekletilerek tüketildiğini ve Arı Mucizesi tarafından geliştirilen özel formülasyon sayesinde tortu içermeden marmelat kıvamında ve homojen yapıda yapıldığını belirtti.

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Türk bilim insanları başardı! İnsanlığın yeni şifası olacak! Mucizevi etkileri var

"SİNDİRİM SİSTEMİNE OLDUKÇA KATKI SAĞLIYOR"
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim görevlisi Moleküler Biyolog Pınar Ağyar Yoldaş, Kudret narının faydalarının saymakla bitmediğini bir çok hastalığa faydalı olduğunu belirtirken, "Kudret narı uzun yıllardır geleneksel tıpta kullanılmakta.