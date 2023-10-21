KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...

"Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni kanlı ay tutulmasının olup olmayacağı ise merak ediliyor. "Kanlı Ay Tutulması" veya diğer adıyla "Parçalı Ay Tutulması" Ekim ayında tekrar gerçekleşecek. Peki, Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi? İşte, detaylar...