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KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...

"Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni kanlı ay tutulmasının olup olmayacağı ise merak ediliyor. "Kanlı Ay Tutulması" veya diğer adıyla "Parçalı Ay Tutulması" Ekim ayında tekrar gerçekleşecek. Peki, Yeni kanlı ay tutulması tarihi belli mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:27
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KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...

Astrolojiye inananlar, gök olaylarının kişisel hayatlarını etkileyebileceğine inanırlar. Bu nedenle, Kanlı Ay Tutulmaları, burçlar ve astrolojik işaretler açısından özellikle dikkat çekicidir. Kanlı Ay tutulmalarının her birinin belirli burçları ve burç gruplarını etkilediği düşünülür. İşte, 2023 yılın ikinci Kanlı ayı hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Türkiye'de 2023 yılın ilk ay tutulması, 5 Mayıs 2023 tarihinde 18.15-22.30 saat dilimi arasında gerçekleşti. Parçalı Ay (Kanlı ay) tutulması 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...

Türkiye saatiyle 21.02'de başlayacak olan tutulma, saat 01.26'da sona erecek. Bu tutulmada ayın sadece yüzde 12'si dünyanın gölgesi içinde kalacağından bu bölgedeki kızarıklığın fark edilmesi zor olacak.

Tutulmanın maksimum evresi ise saat 23.14'te gerçekleşecek. Tutulma 01.26'da Ay'ın yarı gölgeden çıkması ile sona eriyor.

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KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

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KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.