Gönül Dağı Rüstem kimdir? Kurtlar Vadisi’nin Cerrahpaşalı Halit’i kadroda! İşte son hali...

Özcan Varaylı'nın Gönül Dağı'ndaki karakteri ve hikayeye olan katkısı henüz sır gibi saklanıyor, ancak merakla beklenen bir performans sergileyeceği kesin. Televizyon dünyasının özgün ve deneyimli oyuncusu Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nda da unutulmaz anlara imza atacak gibi görünüyor.