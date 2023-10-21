21 Ekim 2023, Cumartesi
Gönül Dağı Rüstem kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i kadroda! İşte son hali...
Türk televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden biri, oyunculuk kariyeri boyunca birçok unutulmaz karaktere hayat veren Özcan Varaylı, yeniden gündem oldu. Usta oyuncu, bu sefer TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan "Gönül Dağı" kadrosuna katılıyor ve bu özel projede 100. bölüm itibariyla rol almaya başlıyor. İşte, oyuncu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 21.10.2023 12:32
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