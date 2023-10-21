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Gönül Dağı'nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Gülsim Ali'nin ayrılık sebebi meğer...

Gülsüm Ali İlhan, "Gönül Dağı" dizisinde sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken ve Berk Atan ile olan uyumuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran bir isimdi. Ancak oyuncunun 2. sezonun sonunda diziden ayrılması, hayranlarını derinden üzmüştü. Bir süredir merak edilen konu sonunda netlik kazandı. İşte, ayrılık sebebi...

Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:25
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Gönül Dağı’nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek’in ayrılık sebebi meğer...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, Dilek karakterine hayat veren Gülsüm Ali İhan'ın ayrılışıyla büyük bir duygu seli yaratmıştı. İzleyiciler, Gülsüm Ali İhan'ın vedasının ardındaki nedenleri merak ediyordu. Bu ayrılığın sebebi sonradan ortaya çıktı. İşte, detaylar...

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Gönül Dağı’nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek’in ayrılık sebebi meğer...

Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla herkesin gönlünü kazanmıştı.

Berk Atan ile eşleşerek izleyicilere unutulmaz bir ikili sunan İlhan, iki sezon boyunca ekranlarda büyük bir etki yaratmıştı.

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Gönül Dağı’nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek’in ayrılık sebebi meğer...

2 sezonun ardından Gülsüm Ali İlhan, diziden ayrılışıyla izleyicileri gözyaşlarına boğmuştu.

Ayrılığının ardındaki sır perdesi bir türlü aralanmıyordu. Uzun zaman sonra ayrılık sebebi sonunda ortaya çıktı.

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Gönül Dağı’nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek’in ayrılık sebebi meğer...

GÜLSÜM ALİ İLHAN'IN AYRILIK SEBEBİ

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in doğal güzellikleriyle ünlü Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Ancak, bu çekimler bazı oyuncular için ulaşım zorluğu ve şehir yaşamından uzak bir deneyim sağlıyor.

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Gönül Dağı’nda gerçek sonradan ortaya çıktı! Vedası sevenlerini üzmüştü! Dilek’in ayrılık sebebi meğer...

Özellikle kış aylarında Sivrihisar'ın soğuk iklimi, İstanbul gibi büyük şehirlerin sosyal olanaklarına alışkın olan oyuncular için zor olabilir.

İlhan'ın ayrılış nedeninin, artık normal hayatına geri dönme isteği olduğu söylentiler arasında yer alıyor.