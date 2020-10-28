Bugün kandil mi? 28 Ekim Çarşamba bugün ne kandili var? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor?

28 Ekim Çarşamba bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin dini günler takvimi yayımlanmış ve kandil günleri belli olmuştu. Rebiülevvel ayı ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından bugün kandil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün kandil mi? 28 Ekim Çarşamba bugün ne kandili var? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...