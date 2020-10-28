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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bugün kandil mi? 28 Ekim Çarşamba bugün ne kandili var? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Bugün kandil mi? 28 Ekim Çarşamba bugün ne kandili var? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor?
28 Ekim Çarşamba bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin dini günler takvimi yayımlanmış ve kandil günleri belli olmuştu. Rebiülevvel ayı ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından bugün kandil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün kandil mi? 28 Ekim Çarşamba bugün ne kandili var? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 11:54
Bugün kandil mi sorusu, 28 Ekim tarihinde günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Rebiülevvel ayı içerisinde yer alan Mevlid Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kandilin hangi güne denk geldiğini merak diyor. Peki, Bugün kandil mi? 28 Ekim Çarşamba bugün ne kandili var? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN KANDİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgiye göre, bugün yani 28 Ekim 2020 Çarşamba Mevlid Kandili idrak edilecek.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
Hz. Muhammed'in doğduğu ve Hicret'in sona erdiği, Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel ayı Miladi takvime göre bu yıl 18 Ekim'de başladı ve 15 Kasım'da sona erecek.
REBİÜLEVVEL AYI DUALARI VE İBADETLERİ
Rebiülevvel ayının ilk gecesi yapılacak vazife boy abdesti almaktır. Boy Abdesti esnasında Yarabbi! "Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rebiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdesti temizlenmeme yardımcı ol Yarabbim" denir.
İlk Gece Namazı
Akşam namazından sonra iki rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İhlas Suresi okunur. Selam verdikten sonra Peygamber Efendimiz'e yüz kere: ''Allahumme Salli Ala Muhammedin Ve Ala Ali Muhammed Ve Barik Ve Sellim Bi-Rahmetike Ya Er-Hamur Rahimin '' diye Salavat-ı Şerif'e okunur.