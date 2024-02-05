Yıkılan binalar kaçışan insanlar... Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o anlar

Tarihler 6 Şubat 2023'ü saatler ise 04:17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş önce 7.7 ile ardından 7,6 büyüklüğünde asrın çifte depremlerinde derinden sarsıldı. 11 il de etkilendi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasından kayda alınan görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde sarsıntının başladığı ve hızlandığı, binaların çöktüğü görüldü. Birçok binanın yıkım anı kameralara yansırken, etrafa toz bulutları yayıldı. Görüntülerin devamında ise depremin etkisinin geçmesinin ardından vatandaşların kargaşa halinde sokaklara indiği görüldü. İşte yürekleri parçalayan o anlar...