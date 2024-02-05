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Yıkılan binalar kaçışan insanlar... Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o anlar

Tarihler 6 Şubat 2023'ü saatler ise 04:17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş önce 7.7 ile ardından 7,6 büyüklüğünde asrın çifte depremlerinde derinden sarsıldı. 11 il de etkilendi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasından kayda alınan görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde sarsıntının başladığı ve hızlandığı, binaların çöktüğü görüldü. Birçok binanın yıkım anı kameralara yansırken, etrafa toz bulutları yayıldı. Görüntülerin devamında ise depremin etkisinin geçmesinin ardından vatandaşların kargaşa halinde sokaklara indiği görüldü. İşte yürekleri parçalayan o anlar...

Giriş Tarihi: 05.02.2024 17:46 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 18:22
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6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte felaketin büyüklüğünü gözler önüne seren o anlar...

Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Depremin üzerinden tam 1 yıl geçti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde 11 il etkilendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte felaketin büyüklüğünü gözler önüne seren o anlar...

Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Meydana gelen felakette yüzbinlerce konut ve iş yeri hasar aldı.

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6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte felaketin büyüklüğünü gözler önüne seren o anlar...

YAŞANAN KORKU DOLU O ANLAR KAMERADA

Depremin yıl dönümünde kentin beşik gibi sallandığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Müftülük Meydanı, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, Valilik Meydanı, Trabzon caddesi, Namık Kemal Kavşağı'nda güvenlik ve KGYS kameraları yaşanan felaketi kaydetti.

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6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte felaketin büyüklüğünü gözler önüne seren o anlar...

İki büyük depremin üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ise güvenlik kameraları sarsıntının büyüklüğünü an be an kaydetti.

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6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte felaketin büyüklüğünü gözler önüne seren o anlar...

Görüntülerde sarsıntının başladığı ve hızlandığı, binaların çöktüğü görüldü. Birçok binanın yıkım anı kameralara yansırken, etrafa toz bulutları yayıldı.