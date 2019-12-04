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Kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler şaşırtıyor!

Sağlıklı bir yaşam için ilk kural hiç kuşkusuz sağlıklı beslenmedir. Uzmanlar sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemini sıkça vurgularken hangi besinleri tüketmeliyiz bunun da altını çiziyorlar. Peki besinlerin kan grubunuza göre faydalı ya da zararlı olabileceğini biliyor muydunuz? kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 15:22
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Kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler şaşırtıyor!

Aşağıda gıdalar kan grupları için faydalı, zararlı ve nötr olarak gösterilmiştir. Genel bilgiler içermektedir. Kişinin bölgesel ve bir önceki kuşağın beslenme alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

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Kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler şaşırtıyor!

UYKULUK

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Zararlı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı

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Kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler şaşırtıyor!

KEKLİK ETİ

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Zararlı

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Nötr

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Kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler şaşırtıyor!

KOYUN

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Faydalı

AB Kan Grubu: Nötr

0 Kan Grubu: Faydalı

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Kan grubuna göre faydalı veya zararlı olan besinler şaşırtıyor!

DANA

A Kan Grubu : Zararlı

B Kan Grubu: Nötr

AB Kan Grubu: Zararlı

0 Kan Grubu: Faydalı