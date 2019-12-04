Esra Erol şoke oldu! 5 aylık hamile komşusunu kaçırdı ve...

Esra Erol dikkat çeken konularıyla ATV ekranlarından gündeme damga vurmaya devam ediyor. Esra Erol'da programına çıkan Ali Tolu, 5 aylık hamile karısının saplantılı komşusu Murat Dinç tarafından kaçırıldığını söyledi. Esra Erol'da ekibinin çalışması sonrası ulaşılan detaylarla emniyet güçleri de çalışmalara katıldı. Ali Tolu'nun alıkoyulan Gamze Tolu Çankırı'da bulundu. Murat Dinç'in gözaltına alınması sonrası Esra Erol'a bağlanan eşi açıklamalarıyla herkesi şoke etti.