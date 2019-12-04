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Esra Erol şoke oldu! 5 aylık hamile komşusunu kaçırdı ve...

Esra Erol dikkat çeken konularıyla ATV ekranlarından gündeme damga vurmaya devam ediyor. Esra Erol'da programına çıkan Ali Tolu, 5 aylık hamile karısının saplantılı komşusu Murat Dinç tarafından kaçırıldığını söyledi. Esra Erol'da ekibinin çalışması sonrası ulaşılan detaylarla emniyet güçleri de çalışmalara katıldı. Ali Tolu'nun alıkoyulan Gamze Tolu Çankırı'da bulundu. Murat Dinç'in gözaltına alınması sonrası Esra Erol'a bağlanan eşi açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 16:51
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Esra Erol şoke oldu! 5 aylık hamile komşusunu kaçırdı ve...

ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol kendi programında yaşananlar sonrası adeta şoke oldu. Çorum Sungurlu'da yaşayan Ali Tolu, eşinin kaçırıldığı iddiasıyla Esra Erol'da programına çıktı. Ali Tolu, 5 aylık hamile eşi Gamze Tolu'yu komşusunun kaçırdığını iddia etti. Yapılan çalışmalar sonrası yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu.

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Esra Erol şoke oldu! 5 aylık hamile komşusunu kaçırdı ve...

Araştırmalar sonrası şikayet edilen Murat Dinç'in Çankırı'ya yerleştiği tespit edildi. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Esra Erol yayınını ihbar görerek harekete geçti.

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Esra Erol şoke oldu! 5 aylık hamile komşusunu kaçırdı ve...

Yapılan baskın sonrası Gamze Tolu kurtarılırken, sapkın komşu gözaltına alındı.

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Esra Erol şoke oldu! 5 aylık hamile komşusunu kaçırdı ve...

"ZORLA ALIKONULDUM"

Çankırı'da bulunan Gamze Tolu, "Murat Dinç tarafından zorla alıkonuldum" dedi.

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Esra Erol şoke oldu! 5 aylık hamile komşusunu kaçırdı ve...

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği dün sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyerek Gamze Tolu kaçıran murat Dinç ve eşi Yurdagül Dinç'i ifadelerini almak üzere merkeze götürdü.