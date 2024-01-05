05 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kahve ile çamaşır suyu içirdiler! 5 yıldızlı otelde skandal ihmal

Kahve ile çamaşır suyu içirdiler! 5 yıldızlı otelde skandal ihmal

2 yaşındaki Leyla, Ankara'da ailesiye birlikte konakladığı beş yıldızlı bir otelde korkunç bir ihmalin kurbanı oldu. Annesinin kahvesinin yanındaki suyu içer içmez nefes alamaz hale geldi. Çünkü küçük kızın içtiği iddiaya göre su değil çamaşır suyuydu. Zamanında müdahale edilmese belki Leyla canından bile olabilirdi. Peki Leyla'nın yaşadığı dehşetin sorumlusu kim? Nasıl su bardağına çamaşır suyu koyulup servis edildi? İşte detaylar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 21:25
  • 1
  • 16
Kahve ile çamaşır suyu içirdiler! 5 yıldızlı otelde skandal ihmal

Annesi küçük Leyla'yı o halde görünce ne yapacağını şaşırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Kahve ile çamaşır suyu içirdiler! 5 yıldızlı otelde skandal ihmal

Çünkü daha saniyeler önce gayet sağlıklıydı küçük kız.

  • 3
  • 16
Kahve ile çamaşır suyu içirdiler! 5 yıldızlı otelde skandal ihmal

Annesine kahvenin yanında su olarak ikram edilen sıvıyı içtikten sonra ölümün eşiğine geldi.

  • 4
  • 16
Kahve ile çamaşır suyu içirdiler! 5 yıldızlı otelde skandal ihmal

İddiaya göre ortada korkunç bir ihmal vardı.

  • 5
  • 16
Kahve ile çamaşır suyu içirdiler! 5 yıldızlı otelde skandal ihmal

Bedelini de Ankara'da beş yıldızlı bir otelde konaklayan aile ödedi.