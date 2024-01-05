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Zeytinyağı tüketenler hemen denesin! Gıda Mühendisleri sırrı açığa çıkardı! Sahtesini şıp diye bulacaksınız!
Kış aylarının gelmesiyle birlikte ev hanımları, lezzetli yemekler için kullanacakları zeytinyağı stoklarını yapmaya başladı. Ancak son dönemdeki, sahte zeytinyağı satışları da artış gösterdi. Ev hanımları, orijinal zeytinyağını sahte olanlardan ayırmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. İşte size uzmanların sırrı...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 21:20Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 21:20