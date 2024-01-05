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Zeytinyağı tüketenler hemen denesin! Gıda Mühendisleri sırrı açığa çıkardı! Sahtesini şıp diye bulacaksınız!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ev hanımları, lezzetli yemekler için kullanacakları zeytinyağı stoklarını yapmaya başladı. Ancak son dönemdeki, sahte zeytinyağı satışları da artış gösterdi. Ev hanımları, orijinal zeytinyağını sahte olanlardan ayırmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. İşte size uzmanların sırrı...

Giriş Tarihi: 05.01.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 21:20
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Zeytinyağı tüketenler hemen denesin! Gıda Mühendisleri sırrı açığa çıkardı! Sahtesini şıp diye bulacaksınız!

Zeytinyağı sağlık için faydası saymakla bitmeyen bir besin olsa da ne yazık ki piyasa da sahtesiyle karşılaşmak oldukça olası bir durum. Ev hanımları aldıkları zeytinyağının gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, zeytinyağının orijinalliğini anlamak için evde uygulanabilecek pratik yöntemler...

Zeytinyağının Orijinalliğini Kontrol Etme Yöntemleri

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Zeytinyağı tüketenler hemen denesin! Gıda Mühendisleri sırrı açığa çıkardı! Sahtesini şıp diye bulacaksınız!

1. Donma Noktası Testi:

Orijinal zeytinyağı, 0 ve -6 derece arasında donar ve kristalleşmeye başlar. Bir bardak zeytinyağını dondurucuya koyup yarım saat beklettikten sonra çıkartarak kontrol edebilirsiniz. Tamamen donmuşsa orijinal, bir kısmı sıvı kalmışsa sahte olabilir.

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Zeytinyağı tüketenler hemen denesin! Gıda Mühendisleri sırrı açığa çıkardı! Sahtesini şıp diye bulacaksınız!

2. Su Testi:

Ilık suya birkaç damla zeytinyağı eklediğinizde, gerçek zeytinyağı baloncuklar çıkararak suyun yüzeyine çıkar ve yüzeyde kalır. Sahte zeytinyağı ise baloncuk çıkarmadan su yüzeyine çıkar ve bir süre sonra suya karışmaya başlar.

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Zeytinyağı tüketenler hemen denesin! Gıda Mühendisleri sırrı açığa çıkardı! Sahtesini şıp diye bulacaksınız!

3. Tat ve Koku Testi:

Gerçek zeytinyağı, boğazda hafif bir yanma hissi bırakır ve baskın bir zeytin kokusuna sahiptir. Sahte zeytinyağları ise yanma hissi oluşturmaz ve genellikle boya benzeri bir koku içerir.

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Zeytinyağı tüketenler hemen denesin! Gıda Mühendisleri sırrı açığa çıkardı! Sahtesini şıp diye bulacaksınız!

4. Renk Kontrolü:

Zeytinyağının rengi, kalitesini belirlemede bir kriter değildir. Ancak, zeytinyağını koruyarak ısı, ışık ve oksijenden uzak tutan koyu renkli şişelerde bulunan yağları tercih etmek, daha uzun ömürlü ve kaliteli bir ürün elde etmenize yardımcı olabilir.