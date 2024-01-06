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Kaçırılan Özel Koç Okulu servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte panik anı…

Son dakika haberi | Kadıköy'de geçtiğimiz gün kaçırılan Özel Koç Okulu'na ait servis minibüsüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Servisin içinde kaydedilen görüntülerde, okul servisini kaçıran şahsın panikle bağıran öğrencilere verdiği cevap "pes" dedirtti.

Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 10:21
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Kaçırılan Özel Koç Okulu servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte panik anı…

Kadıköy'de Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, 4 Ocak tarihinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Tuzla'da bulunan ve Özel Koç Okulu'na gitmekte olan servis minibüsü, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra bir kişi tarafından kaçırılmıştı.

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Kaçırılan Özel Koç Okulu servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte panik anı…

Yaya olarak minibüsün yanına yaklaşan ve arka lastikte bir sorun olduğunu söyleyerek şoförü araçtan indiren şüpheli, daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte minibüsü kaçırmıştı.

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Kaçırılan Özel Koç Okulu servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte panik anı…

SERVİSTE PANİK! "SİZİNLE BİR İŞİM YOK…"
Şüpheli şahıs serviste bulunan öğrenciler ile hostesi "Sizinle bir işim yok. Bana araba lazım" diyerek Göztepe'de araçtan indirmişti. Kaçırılan servis minibüsü, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.

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Kaçırılan Özel Koç Okulu servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte panik anı…

Yaptığı çalışma ile şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin daha önceden mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan 13 kaydı olduğunu tespit etti.

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Kaçırılan Özel Koç Okulu servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte panik anı…

Şüphelinin bekar olduğu ve işsiz olduğu da belirlendi.