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Kaçırılan Özel Koç Okulu servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte panik anı…
Son dakika haberi | Kadıköy'de geçtiğimiz gün kaçırılan Özel Koç Okulu'na ait servis minibüsüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Servisin içinde kaydedilen görüntülerde, okul servisini kaçıran şahsın panikle bağıran öğrencilere verdiği cevap "pes" dedirtti.
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:58Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 10:21