01 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2 sevgili cinayete kurban gitmişti! Kız arkadaşının cesedi bulunan Hasan’dan 69 gündür haber yok

2 sevgili cinayete kurban gitmişti! Kız arkadaşının cesedi bulunan Hasan’dan 69 gündür haber yok

Kırşehir'de kayıp başvurusu verildikten 3 gün sonra cesedi sahile vuran ve öldürüldüğü tespit edilen 18 yaşındaki Şeyma Demir'in 21 yaşındaki sevgilisi Hasan Aydoğan'a 69 gündür ulaşılamıyor. Hasan Aydoğan ile sevgilisi Şeyma Demir'i katledip, nehre attıkarını itiraf eden 2 belediye güvenlik görevlisi tutuklanmıştı. Yüreği yanan anne Döndü Aydoğan, "Oğlumuz 69 gündür kayıp. Hiçbir izine raslanılamadı. Ne olur yavrumu bulun artık" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:29
  • 1
  • 8
2 sevgili cinayete kurban gitmişti! Kız arkadaşının cesedi bulunan Hasan’dan 69 gündür haber yok

Olay, 25 Mart'ta saat 16.00 sularında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde yaşandı. Özel firmada çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı araçta otururlarken yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 senedir güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ile Sami Aydoğan geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
2 sevgili cinayete kurban gitmişti! Kız arkadaşının cesedi bulunan Hasan’dan 69 gündür haber yok

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis memuru olarak tanıtan güvenlik çalışanları, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi.

İSTİSMARDAN SONRA ÖLDÜRDÜLER

Hasan ve Şeyma araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i istismar ettikten sonra öldüren şüpheliler, cesetlerine de nehre attı. Ardından otomobili temizleyen cinayet şüphelileri köyden uzaklaştı.

  • 3
  • 8
2 sevgili cinayete kurban gitmişti! Kız arkadaşının cesedi bulunan Hasan’dan 69 gündür haber yok

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in bulunduğu alana gelip kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu belirlendi. Bunun üzerine araçta bulunan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler cinayeti itiraf etti. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • 4
  • 8
2 sevgili cinayete kurban gitmişti! Kız arkadaşının cesedi bulunan Hasan’dan 69 gündür haber yok

AYAKLARINI İPLE BAĞLADIKTAN SONRA…

Cinayet şüphelisi 2 güvenlik görevlisinin cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Şeyma Demir olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

  • 5
  • 8
2 sevgili cinayete kurban gitmişti! Kız arkadaşının cesedi bulunan Hasan’dan 69 gündür haber yok

69 GÜNDÜR KAYIP

Kayıp olan Hasan Aydoğan'ı Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmaları ise 25 Mart'tan bu yana sürüyor. AFAD, UMKE, jandarma ve polis su altı ekipleri Hasan Aydoğan'ı bulmak için 69 gündür çalışmalarına devam ediyor.