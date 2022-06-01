01 Haziran 2022, Çarşamba
2 sevgili cinayete kurban gitmişti! Kız arkadaşının cesedi bulunan Hasan’dan 69 gündür haber yok
Kırşehir'de kayıp başvurusu verildikten 3 gün sonra cesedi sahile vuran ve öldürüldüğü tespit edilen 18 yaşındaki Şeyma Demir'in 21 yaşındaki sevgilisi Hasan Aydoğan'a 69 gündür ulaşılamıyor. Hasan Aydoğan ile sevgilisi Şeyma Demir'i katledip, nehre attıkarını itiraf eden 2 belediye güvenlik görevlisi tutuklanmıştı. Yüreği yanan anne Döndü Aydoğan, "Oğlumuz 69 gündür kayıp. Hiçbir izine raslanılamadı. Ne olur yavrumu bulun artık" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:29
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