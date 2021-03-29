BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 30 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasının ardından haftanın indirimli ürünler listesi de belli oldu. Temizlik ürünlerinden bakım ürünlerine, Tekstil ürünlerinden atıştırmalık ürünlere kadar çeşit çeşit ürünler bu katalogda duyuruldu. İşte BİM 30 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...