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Haberler Galeri 30 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? Kampanyalı ürünler listesi...

30 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? Kampanyalı ürünler listesi...

30 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler BİM müşterilerini bekliyor olacak. Haftanın indirimli ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM salı kampanyaları neler? İşte 30 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:25
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30 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? Kampanyalı ürünler listesi...

BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 30 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasının ardından haftanın indirimli ürünler listesi de belli oldu. Temizlik ürünlerinden bakım ürünlerine, Tekstil ürünlerinden atıştırmalık ürünlere kadar çeşit çeşit ürünler bu katalogda duyuruldu. İşte BİM 30 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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30 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? Kampanyalı ürünler listesi...

Fairy 90'lı Bulaşık Makinesi Tableti

Sıvı Bulaşık Deterjanı

  • 3
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30 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? Kampanyalı ürünler listesi...

Çamaşır Suyu 2 L + Power Jel 1000 g

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı

  • 4
  • 25
30 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? Kampanyalı ürünler listesi...

Sıvı Sabun

2'li Siyah Diş Fırçası

  • 5
  • 25
30 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? Kampanyalı ürünler listesi...

Powerdent
Charcoal Diş Macunu

• 75 ml