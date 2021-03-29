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30 Mart BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? Kampanyalı ürünler listesi...
30 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyaları sürprizlerle dolu. Bu hafta birbirinden muhteşem ürünler BİM müşterilerini bekliyor olacak. Haftanın indirimli ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? BİM salı kampanyaları neler? İşte 30 Mart 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:25Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:25