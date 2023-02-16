Kahramanmaraş'taki iki depremin şiddeti 11'e ulaştı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, uzmanlardan asrın felaketinin boyutu ile ilgili yeni açıklamalar geliyor. İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Kahramanmaraş depremleri 7.5 üstü büyüklüğündeydi. Fakat bu depremler 11 şiddeti düzeyinde hasar yaptı" dedi.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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