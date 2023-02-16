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Kahramanmaraş'taki iki depremin şiddeti 11'e ulaştı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, uzmanlardan asrın felaketinin boyutu ile ilgili yeni açıklamalar geliyor. İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Kahramanmaraş depremleri 7.5 üstü büyüklüğündeydi. Fakat bu depremler 11 şiddeti düzeyinde hasar yaptı" dedi.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 13:32
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Kahramanmaraş’taki iki depremin şiddeti 11’e ulaştı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede incelemelerde bulunan Sözbilir, depremin şiddetine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 şiddeti düzeyinde hasara yol açtığını belirten Sözbilir, 3 kritik noktaya dikkat çekerek "Hayati derecede önemlidir" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahramanmaraş’taki iki depremin şiddeti 11’e ulaştı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı

UZMAN İSİMLER BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

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Kahramanmaraş’taki iki depremin şiddeti 11’e ulaştı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı

Depremler, yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açtı. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, afet bölgesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve DEÜ-DAUM'dan Öğretim Görevlisi Dr. Özkan Cevdet Özdağ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile incelemelerde bulunuyor.

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Kahramanmaraş’taki iki depremin şiddeti 11’e ulaştı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı

"BU DEPREMLER 11 ŞİDDETİ DÜZEYİNDE HASAR YAPTI"

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin etki ettiği şiddete dikkat çekerek, "Depremin iki ölçeği vardır. Büyüklük ve şiddet. Büyüklük deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin büyüklüğünü belirtir. Bugüne kadar en büyük deprem 1960 yılındaki Şili depremi. Bu deprem 9.5 büyüklüğündeydi.

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Kahramanmaraş’taki iki depremin şiddeti 11’e ulaştı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir 3 kritik noktaya dikkat çekip uyardı

Bir depremin şiddeti ise depremin insan kaynaklı yapılarla doğal yapılar üzerindeki hasar derecesini anlatır. Roma rakamlarıyla yazılır ve I-XII (1- 12) arasında değişen değerlerle ifade edilir. Kahramanmaraş ve Elbistan depremleri 7.5 üzeri büyüklüğündeydi. Fakat bu depremler XI (11) şiddeti düzeyinde hasar yaptı. Binlerce bina yıkıldı. Altyapı sistemi çöktü.