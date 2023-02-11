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Haberler Galeri A Haber ekranlarında tarihi anlar! Hatay’da bir bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Türkiye'yi ağlatan anlar

A Haber ekranlarında tarihi anlar! Hatay’da bir bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Türkiye'yi ağlatan anlar

Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 6. gününde peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. A Haber ekipleri haber nöbetini ilk andan itibaren sürdürüyor. Hatay Kırıkhan'da 21 günlük bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Ekiplerin elini tuttuğu anlar yürekleri yaktı. Kurtarma Görevlisi Zafer Yavuz A Haber canlı yayınında yaşadıklarını ve mucize bebeği anlattı. Yavuz, "Bu bir Zafer Yavuz işi değil. Güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir devletimizin işi." dedi. Yavuz, annenin vefat ettiğini söyledi. İşte o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 11.02.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 14:11
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A Haber ekranlarında tarihi anlar! Hatay’da bir bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Türkiye’yi ağlatan anlar

Türkiye tarihin en büyük kara depremini yaşadı. "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen peş peşe depremler tüm Türkiye'yi sarstı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber ekranlarında tarihi anlar! Hatay’da bir bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Türkiye’yi ağlatan anlar

Hatay Kırıkhan'dan gelen görüntüler tüm Türkiye'yi ağlattı.

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A Haber ekranlarında tarihi anlar! Hatay’da bir bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Türkiye’yi ağlatan anlar

"ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ"

21 günlük mucize bebek 6 gün sonra 128. saatte enkazdan çıkarıldı.

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A Haber ekranlarında tarihi anlar! Hatay’da bir bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Türkiye’yi ağlatan anlar

EKİPLERİN ELİNE SIMSIKI SARILDI

Kurtarma ekiplerinin ellerini sımsıkı tuttuğu anlar böyle kayda geçti.

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A Haber ekranlarında tarihi anlar! Hatay’da bir bebek Halit Ali Talha 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Türkiye’yi ağlatan anlar

MUCİZE BEBEĞİN KAHRAMANI ANLATTI

Kurtarma Görevlisi Zafer Yavuz A Haber canlı yayınında yaşadıklarını ve mucize bebeği anlattı.

Yavuz, "Bu bir Zafer Yavuz işi değil. Güçlü bir Türkiye'nin güçlü bir devletimizin işi." ifadelerini kullandı.