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AVM'de iğrenç olay! Etek altı sapığı avukat kadına dehşeti yaşattı! Telefonundan müstehcen video ve yüzlerce fotoğraf çıktı

Ankara'da bulunan AVM'de iğrenç bir olay meydana geldi. Avukat Ş.M.E, yürüyen merdivende arkasında bulunan Mustafa K. tarafından, cep telefonuyla etek altı görüntüsünün çekildiğini fark etti. Genç kadının durumu farketmesi üzerine kaçan Mustafa K., AVM'deki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sapığın telefonunda, çocuklara ait müstehcen videolar dahil olmak üzere yüzlerce video bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:21
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AVM’de iğrenç olay! Etek altı sapığı avukat kadına dehşeti yaşattı! Telefonundan müstehcen video ve yüzlerce fotoğraf çıktı

Ankara'da alışveriş merkezinin yürüyen merdiveninde avukat Ş.M.E.'nin (26) etek altı görüntüsünü çekerken yakalanan Mustafa K.'nın (30), 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçlarından 19,5 yıl hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

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AVM’de iğrenç olay! Etek altı sapığı avukat kadına dehşeti yaşattı! Telefonundan müstehcen video ve yüzlerce fotoğraf çıktı

Ş.M.E., "Ben o günden beri yürüyen merdivende ters durmaya başladım. Sürekli bir panik halindeyim. İnsanların telefonuna bakıyorum 'beni mi çekiyorlar' diye" dedi.

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AVM’de iğrenç olay! Etek altı sapığı avukat kadına dehşeti yaşattı! Telefonundan müstehcen video ve yüzlerce fotoğraf çıktı

TELEFONUNDA MÜSTEHCEN ÇOCUK VİDEOLARI BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu. Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi. İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini söyleyen Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

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AVM’de iğrenç olay! Etek altı sapığı avukat kadına dehşeti yaşattı! Telefonundan müstehcen video ve yüzlerce fotoğraf çıktı

4.5 YIL HAPİS İSTEMİ

Avukat Ş.M.E.'ye yönelik eylemi nedeniyle hazırlanan dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak taraflar uzlaşamadığı için Mustafa K. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame de mahkemeye gönderildi.

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AVM’de iğrenç olay! Etek altı sapığı avukat kadına dehşeti yaşattı! Telefonundan müstehcen video ve yüzlerce fotoğraf çıktı

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki dosya birleşti. Mahkemede hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Mustafa Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etti.