AVM'de iğrenç olay! Etek altı sapığı avukat kadına dehşeti yaşattı! Telefonundan müstehcen video ve yüzlerce fotoğraf çıktı

Ankara'da bulunan AVM'de iğrenç bir olay meydana geldi. Avukat Ş.M.E, yürüyen merdivende arkasında bulunan Mustafa K. tarafından, cep telefonuyla etek altı görüntüsünün çekildiğini fark etti. Genç kadının durumu farketmesi üzerine kaçan Mustafa K., AVM'deki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sapığın telefonunda, çocuklara ait müstehcen videolar dahil olmak üzere yüzlerce video bulundu.

DHA Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:21 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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