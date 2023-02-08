Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye deprem haritası

Türkiye geride bıraktığımız yıllar boyunca pek çok deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Son olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde daha hissedildi. Yaşanan bu felaketin ardından Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu merak edildi. Türkiye'deki aktif fay hatları ve tehlike dereceleri AFAD'ın tehlike haritasında yer aldı. Öte yandan 'evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusu da vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? Türkiye'deki fay hatları neler? İşte Türkiye'nin deprem geçmişi...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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