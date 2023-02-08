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Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye deprem haritası

Türkiye geride bıraktığımız yıllar boyunca pek çok deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Son olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde daha hissedildi. Yaşanan bu felaketin ardından Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu merak edildi. Türkiye'deki aktif fay hatları ve tehlike dereceleri AFAD'ın tehlike haritasında yer aldı. Öte yandan 'evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorusu da vatandaşlar tarafından aranmaya başlandı. Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri? Türkiye'deki fay hatları neler? İşte Türkiye'nin deprem geçmişi...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:29
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Türkiye’de deprem riski fazla olan iller hangileri? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye deprem haritası

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’de deprem riski fazla olan iller hangileri? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye deprem haritası

TÜRKİYE'DE DÜŞÜK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

Türkiye'nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor.

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Türkiye’de deprem riski fazla olan iller hangileri? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye deprem haritası

Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;

Karaman,

Kırklareli,

Nevşehir,

Aksaray,

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Türkiye’de deprem riski fazla olan iller hangileri? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye deprem haritası

Konya,

Edirne,

Ankara,

Niğde,

Sinop,

Giresun,

Rize,

Artvin,

Trabzon

Adana.

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Türkiye’de deprem riski fazla olan iller hangileri? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye deprem haritası

TÜRKİYE'DE YÜKSEK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

Türkiye'deki deprem haritasından elde edilen verilere göre riskli olan iller şu şekilde;

Kocaeli

Bolu

Sakarya

Bursa