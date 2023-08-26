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Haberler Galeri Dev kartalın kurt avı 🦅 Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu 🐺

Dev kartalın kurt avı 🦅 Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu 🐺

Kartallar hiç şüphesiz ki vahşi doğada göklerin tek hakimi. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği kurda acımıyor. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...

Giriş Tarihi: 26.08.2023 06:12
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Dev kartalın kurt avı 🦅 Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu 🐺

Yavrusunu doyurmak için ava çıkan dev kartal gözüne kurt kestiriyor.

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Dev kartalın kurt avı 🦅 Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu 🐺

Bir süre kurt inini yoklayan gözetleyen kartal, anne kurdun inden uzaklaştığını görünce harekete geçiyor.

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Dev kartalın kurt avı 🦅 Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu 🐺

Kartal, yavrular arasından özellikle en zayıfını seçiyor.

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Dev kartalın kurt avı 🦅 Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu 🐺

Ve olanlar oluyor. İşte o anlar...

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Dev kartalın kurt avı 🦅 Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu 🐺