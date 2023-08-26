Dev kartalın kurt avı 🦅 Anne kurdun hatası pahalıya mal oldu 🐺

Kartallar hiç şüphesiz ki vahşi doğada göklerin tek hakimi. Kanat genişliği 2,3 metreyi bulabilen bu dev kuşlar acıktıklarında durdurulamaz bir avcıya dönüşebiliyor. Kanada'da kayda alınan görüntüler de bunu kanıtlar nitelikte. Yavrusunu doyurmak isteyen bir kartal gözüne kestirdiği kurda acımıyor. İşte dev kartalın inanılmaz kurt avı...

Giriş Tarihi: 26.08.2023 06:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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