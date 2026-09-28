İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün peş peşe yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sultangazi, Beyoğlu, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da caddeler göle dönerken rögarlar taştı. Su baskını yaşanan Zincirlikuyu Alt Geçidi, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.
ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİ TRAFİĞE KAPATILDI
Mecidiyeköy ve çevresinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların suyla kaplanan yolda mahsur kalması ve ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, olası can ve mal kaybını önlemek amacıyla alt geçidi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda da yollar göle dönerken sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı, cadde tamamen su altında kaldı.
TAKSİM VE BEYOĞLU'NDA SAĞANAK PANİĞİ: BAŞLARINA POŞET GEÇİRDİLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı uyarıların ardından Beyoğlu ve Taksim Meydanı çevresinde sağanak yağış etkili oldu.