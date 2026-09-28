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İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün peş peşe yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sultangazi, Beyoğlu, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'da caddeler göle dönerken rögarlar taştı. Su baskını yaşanan Zincirlikuyu Alt Geçidi, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı 1

ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİ TRAFİĞE KAPATILDI

Mecidiyeköy ve çevresinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların suyla kaplanan yolda mahsur kalması ve ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı 2

Polis ekipleri, olası can ve mal kaybını önlemek amacıyla alt geçidi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı 3

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda da yollar göle dönerken sürücüler ve yayalar su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı 4

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı, cadde tamamen su altında kaldı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı 5

TAKSİM VE BEYOĞLU'NDA SAĞANAK PANİĞİ: BAŞLARINA POŞET GEÇİRDİLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir yaptığı uyarıların ardından Beyoğlu ve Taksim Meydanı çevresinde sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı 6

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve bina tentelerinin altına sığındı. Bazı vatandaşların yağıştan korunmak için başlarına poşet geçirdiği anlar da kameralara yansıdı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı 7

BAYRAMPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA ARAÇLAR SULAR İÇİNDE KALDI

Yağışın etkili olduğu Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ile Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde de su baskınları yaşandı.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı 8

Yolların göle dönmesiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik durma noktasına geldi.

İstanbul sağanağa teslim! Yollar göle döndü, araçlar sular içinde kaldı 9

Yetkililer, İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın 6 gün daha aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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