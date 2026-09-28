Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve bina tentelerinin altına sığındı. Bazı vatandaşların yağıştan korunmak için başlarına poşet geçirdiği anlar da kameralara yansıdı.

BAYRAMPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA ARAÇLAR SULAR İÇİNDE KALDI Yağışın etkili olduğu Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ile Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde de su baskınları yaşandı.

Yolların göle dönmesiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik durma noktasına geldi.