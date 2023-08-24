Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi!

Geleneksel lezzetlerin vazgeçilmezi lahana sarması, özellikle güveçte yapıldığında enfes bir tat sunuyor. Ancak mükemmel sonuçlar elde etmek için belirli püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Doğru teknikler ve köylülerin yıllardır kuşaktan kuşağa aktardığı pişirme yöntemiyle, kalem gibi lahana sarması yapmak hiç de karmaşık değil. İşte tüm püf noktalar...