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Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi! 

Geleneksel lezzetlerin vazgeçilmezi lahana sarması, özellikle güveçte yapıldığında enfes bir tat sunuyor. Ancak mükemmel sonuçlar elde etmek için belirli püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Doğru teknikler ve köylülerin yıllardır kuşaktan kuşağa aktardığı pişirme yöntemiyle, kalem gibi lahana sarması yapmak hiç de karmaşık değil. İşte tüm püf noktalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2023 16:40
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Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi!

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan lahana sarması, özellikle soğuk kış günlerinde sıcak bir güveç içinde pişirildiğinde damakları şenlendiren bir ziyafete dönüşür. Ancak güveçte lahana sarması yaparken özen gösterilmesi gereken bazı önemli detaylar bulunuyor. İşte şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi...

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Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi!

Güveçte lahana sarması, Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olarak sofralarda yerini alıyor. Bu keyifli yemeği mükemmel bir şekilde hazırlamak için dikkat edilmesi gereken 10 önemli püf noktası bulunuyor:

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Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi!

Lahanaların Hazırlığı: Lahanaların yapraklarını iyice ayırıp yıkadıktan sonra kaynar suya atarak yaprakları yumuşatın.

Damarları Çıkarma: Yaprakların ortasındaki kalın damarları çıkararak sarmaların içini daha kolay doldurun.

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Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi!

Pirinçin Hazırlığı: Dolma harcı için kullanılacak pirinci önceden yıkayıp suyunu süzdürün.

Baharatlar: Dolma harcına ekleyeceğiniz baharatları özenle seçerek, lezzeti zenginleştirin. Nane, kekik, karabiber ve pul biber gibi baharatlar tercih edilebilir.

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Lahana sarmasını bir de böyle deneyin! Şef elinden çıkmış gibi lezzetli ve nizamlı sarma tarifi!

Kıyma Kavurma: Dolma harcına koyacağınız kıymayı önceden kavurarak lezzetini artırın.

Sarma Tekniği: Lahanaları sararken, yaprak kenarlarını içe doğru katlayarak daha sıkı bir sarma yapabilirsiniz.