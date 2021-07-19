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Kağıthane'de dehşet dolu anlar! Alkolle başlayan eğlence kanlı bıçaklı ölümle bitti

Kağıthane'de gece alkol aldığı kişiden borç meselesi yüzünden tokat yedikten sonra giden ve birkaç saat sonra geri gelen 26 yaşındaki genç, çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralandı. Yaralı halde katil zanlısının motosikletine binerek kaçan ve yığıldığı yerde hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, kaçan katil zanlısı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan 3 saat sonra kıskıvrak yakalandı.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 10:17
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Kağıthane'de dehşet dolu anlar! Alkolle başlayan eğlence kanlı bıçaklı ölümle bitti

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Mehmet Özçalkap 30 yaşındaki Halit K. ile buluştu.

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Kağıthane'de dehşet dolu anlar! Alkolle başlayan eğlence kanlı bıçaklı ölümle bitti

Birlikte bir şeyler yiyip alkol alan ikili arasında bir süre sonra borç verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halit K.'dan tokat yiyen Özçalkap, bulundukları yerden ayrıldı.

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Kağıthane'de dehşet dolu anlar! Alkolle başlayan eğlence kanlı bıçaklı ölümle bitti

YARALI HALDE MOTORLA KİLOMETRELERCE GİTTİ
Olaydan yaklaşık 3 saat sonra Özçalkap, Halit K.'yı arayarak bulunduğu yerin konumunu istedi. Bir süre sonra sokağa gelen Özçalkap, Halit K.'ya bıçakla saldırmaya başladı. Halit K.'nın da bıçakla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada Özçalkap, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.

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Kağıthane'de dehşet dolu anlar! Alkolle başlayan eğlence kanlı bıçaklı ölümle bitti

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ikili birbirlerinden uzaklaşırken, Özçalkap katil zanlısının motosikletine binerek kaçmaya başladı. Yaralı halde kilometrelerce yol giden Özçalkap, Dereboyu Caddesi üzerinde motosikletinden inerek sokak üzerinde yürümeye başladı.

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Kağıthane'de dehşet dolu anlar! Alkolle başlayan eğlence kanlı bıçaklı ölümle bitti

KAĞITHANE POLİSİ ADIM ADIM İZ SÜRDÜ
Kısa bir süre sonra yere yığılan genç, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından ihbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.