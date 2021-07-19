Kağıthane'de dehşet dolu anlar! Alkolle başlayan eğlence kanlı bıçaklı ölümle bitti

Kağıthane'de gece alkol aldığı kişiden borç meselesi yüzünden tokat yedikten sonra giden ve birkaç saat sonra geri gelen 26 yaşındaki genç, çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralandı. Yaralı halde katil zanlısının motosikletine binerek kaçan ve yığıldığı yerde hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, kaçan katil zanlısı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan 3 saat sonra kıskıvrak yakalandı.

Giriş Tarihi: 19.07.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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