Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

Arefe günü kargolar açık mı? Kurban Bayramı arefesi bugün idrak ediliyor. 19 Temmuz'da yani bugün kargoo gnderimi yapmak isteyenler ile kargo bekleyenler, bugün kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Kargo şirketleri tarafından konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...