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Haberler Galeri Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

Arefe günü kargolar açık mı? Kurban Bayramı arefesi bugün idrak ediliyor. 19 Temmuz'da yani bugün kargoo gnderimi yapmak isteyenler ile kargo bekleyenler, bugün kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Kargo şirketleri tarafından konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021 10:28
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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

Arefe günü kargolar açık mı? Kurban Bayramı arefesinde kargo şirketleriyle işleri olan vatandaşlar, bugün kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. 19 Temmuz Pazartesi günkü yarım gün tatil, idari tatil olarak belirlendi. Bu gelişmelerin ardından kargoların çalışma durumu merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Yarım gün olan arefe günü, bu sene idari tatil olarak ilan edildi. Bu gelişmelerin ardından kargo çalışma durumları araştırılmaya başlandı. Bugün pek çok işletme çalışmaya ara verirken, kargo şirketleri tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. İşte cevaplar:

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ ARAS KARGO AÇIK MI?

Aras Kargo, yayımladığı duyuruya göre arefe günü 13.00'a kadar çalışacak. Kurban Bayramı'nda ise çalışmaya ara verecek.

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ SÜRAT KARGO AÇIK MI?

Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ YURTİÇİ KARGO AÇIK MI?

"19 Temmuz Arife günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecek olup, 20 -23 Temmuz tarihleri arasında tüm birimlerimiz Kurban bayramı sebebi ile kapalı olacaktır. 24 Temmuz Cumartesi günü tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam edecektir. "