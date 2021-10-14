Doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager kendine hayran bırakıyor! Başkan Erdoğan hayali gerçekleşti

Ankara'ya beni davet edince çok mutlu oldum. Çok iyi bir hazırlık yapacağım. Tüm yeteneğimi cumhurbaşkanımızın önünde ortaya koyacağım. Güzel günlerin beni beklediğini biliyorum. En kısa sürede bunun gerçekleşmesini istiyorum" dedi.