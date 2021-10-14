14 Ekim 2021, Perşembe
Doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager kendine hayran bırakıyor! Başkan Erdoğan hayali gerçekleşti
Muş'ta yaşayan doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager Çalışcı, müzik yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor. Başkan Erdoğan'a piyano çalma hayalini telefonda gerçekleştiren doğuştan görme engelli, üstün yetenekli Bager Çalışcı, yaşadıklarını anlattı. 'Kusursuz kulağa' sahip 9 yaşındaki Bager Çalışcı, Başkan Erdoğan'ın kendisini Ankara'ya davet etmesinin ardından büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Hayallerim bir bir gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızdan, piyano eğitimim için destek isteyeceğim. İyi bir eğitim alırsam, bu ülkenin önemli sanat değerlerinden olmak istiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 10:16
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