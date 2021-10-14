14 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager kendine hayran bırakıyor! Başkan Erdoğan hayali gerçekleşti

Doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager kendine hayran bırakıyor! Başkan Erdoğan hayali gerçekleşti

Muş'ta yaşayan doğuştan görme engelli "kusursuz kulak" Bager Çalışcı, müzik yeteneğiyle kendine hayran bırakıyor. Başkan Erdoğan'a piyano çalma hayalini telefonda gerçekleştiren doğuştan görme engelli, üstün yetenekli Bager Çalışcı, yaşadıklarını anlattı. 'Kusursuz kulağa' sahip 9 yaşındaki Bager Çalışcı, Başkan Erdoğan'ın kendisini Ankara'ya davet etmesinin ardından büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Hayallerim bir bir gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızdan, piyano eğitimim için destek isteyeceğim. İyi bir eğitim alırsam, bu ülkenin önemli sanat değerlerinden olmak istiyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 10:16
  • 1
  • 10
Doğuştan görme engelli kusursuz kulak Bager kendine hayran bırakıyor! Başkan Erdoğan hayali gerçekleşti

Muş'un Murat Paşa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Bager Çalışcı geçtiğimiz kış Muş Ovası'nda karla kaplı bölgede piyano çalmıştı. Önceki gün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalma hayalini telefonda gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Doğuştan görme engelli kusursuz kulak Bager kendine hayran bırakıyor! Başkan Erdoğan hayali gerçekleşti
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Bursa milletvekillerinden oluşan heyet, Muş'a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak üstün yetenek Bager Çalışcı ile görüştürmüştü.
  • 3
  • 10
Doğuştan görme engelli kusursuz kulak Bager kendine hayran bırakıyor! Başkan Erdoğan hayali gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştükten sonra Erdoğan'ın sevdiği iki türküyü piyanoda çalan Bager, duygularını anlattı. Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Bager Çalışcı, "Cumhurbaşkanımıza piyano çalmayı çok istiyordum.

  • 4
  • 10
Doğuştan görme engelli kusursuz kulak Bager kendine hayran bırakıyor! Başkan Erdoğan hayali gerçekleşti

Muş Ovası'nda piyano çaldıktan sonra bu isteğimi de söylemiştim. Telefonda Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca dünyalar benim oldu. Artık yalnız olmadığımı hissediyorum. Müziği çok sevdiğini bildiğim sayın Cumhurbaşkanımızın bana sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.

  • 5
  • 10
Doğuştan görme engelli kusursuz kulak Bager kendine hayran bırakıyor! Başkan Erdoğan hayali gerçekleşti

Ankara'ya beni davet edince çok mutlu oldum. Çok iyi bir hazırlık yapacağım. Tüm yeteneğimi cumhurbaşkanımızın önünde ortaya koyacağım. Güzel günlerin beni beklediğini biliyorum. En kısa sürede bunun gerçekleşmesini istiyorum" dedi.