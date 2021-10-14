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Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...

Efsane Cuma indirimleri ne zaman? Dünyanın birçok ülkesinde indirim alışveriş kampanyalarının düzenlendiği ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak adlandırılan indirim günleri için araştırmalar başladı. Alışveriş yapmak isteyen ve indirim kampanyasını bekleyen vatandaşlar, Efsane Cuma indirimlerinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:37
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Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...

Efsane Cuma ne zaman başlıyor? Dünya genelinde heyecanla beklenen Efsane Cuma indirimleri için bekleyiş sürüyor. Her yıl belirli tarihler arasında gerçekleştirilen Efsane Cuma indirim günlerini bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Tüm kategorilerde yapılan indirimler için geri sayım başladı. Peki, Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...

EFSANE CUMA 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekim ayının ortalarına gelmemiz ile birlikte Efsane Cuma indirimleri gündeme geldi. Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen Efsane Cuma indirimleri bu yıl 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.

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Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NEDİR?

Dünya genelinde Black Friday olarak adlandırılan indirim günleri, Türkiye'de "Muhteşem ya da Efsane Cuma" olarak biliniyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.

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Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...

Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.

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Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...

Bir sonraki iddia ise;

1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.