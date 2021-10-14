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Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İndirim tarihleri...
Efsane Cuma indirimleri ne zaman? Dünyanın birçok ülkesinde indirim alışveriş kampanyalarının düzenlendiği ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak adlandırılan indirim günleri için araştırmalar başladı. Alışveriş yapmak isteyen ve indirim kampanyasını bekleyen vatandaşlar, Efsane Cuma indirimlerinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Efsane Cuma ne zaman? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...