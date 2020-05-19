19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı burada! Kadir suresi faziletleri neler? Kadir suresinde Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. On bir ayın sultanı Ramazan'ın son günlerine doğru gelinirken, bugün Kadir Gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gecede en çok aranılanlar arasında, 'Kadir suresi' yer aldı. Kadir suresinin meali ve okunuşu araştırılıyor. Peki, Kadir suresi faziletleri nelerdir? İşte Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:26
  • 1
  • 9
Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Kadir suresi fazilerleri nelerdir? Kadir Gecesi, insanı Rahman'ın affıyla, insanlığı Kur'an'ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın, en güzel biçimde anlamanın ve yaşamanın hayatın ana gayesi olduğunu bir defa daha hatırlatıyor. Bugün idrak edilecek Kadir Gecesi'nde en çok aranılanlar arasında 'Kadir suresi' yer alıyor. Peki, Kadir suresi faziletleri nelerdir? İşte Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

  • 2
  • 9
Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 9
Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

  • 4
  • 9
Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

KADİR SURESİ FAZİLETLERİ

Kadir Suresi, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatmaktadır. Bu nedenle de İslam alemi için mühim bir yere sahiptir.

  • 5
  • 9
Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin (kul hakkı hariç) geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim)

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan suresi, 2. ve 3. ayet)