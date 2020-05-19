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Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı burada! Kadir suresi faziletleri neler? Kadir suresinde Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. On bir ayın sultanı Ramazan'ın son günlerine doğru gelinirken, bugün Kadir Gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gecede en çok aranılanlar arasında, 'Kadir suresi' yer aldı. Kadir suresinin meali ve okunuşu araştırılıyor. Peki, Kadir suresi faziletleri nelerdir? İşte Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:19Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:26