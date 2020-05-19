Kadir suresi faziletleri nelerdir? Kadir suresi oku ve dinle! Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.