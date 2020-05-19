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Acı içerisinde uyanan küçük kız dehşeti yaşadı! Gözünün içinden öyle bir şey çıktı ki...
6 yaşındaki küçük kız hayatının şokunu yaşadı! ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan küçük kız, gece yarısı gözünün yandığını söyleyerek uykusundan uyandı. Annesinin kontrol ettiği küçük kızın gözünden büyük bir böcek çıktı. İşte haberin devamı...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:04Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:05