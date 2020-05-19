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Haberler Galeri Acı içerisinde uyanan küçük kız dehşeti yaşadı! Gözünün içinden öyle bir şey çıktı ki...

Acı içerisinde uyanan küçük kız dehşeti yaşadı! Gözünün içinden öyle bir şey çıktı ki...

6 yaşındaki küçük kız hayatının şokunu yaşadı! ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan küçük kız, gece yarısı gözünün yandığını söyleyerek uykusundan uyandı. Annesinin kontrol ettiği küçük kızın gözünden büyük bir böcek çıktı. İşte haberin devamı...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 17:05
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Acı içerisinde uyanan küçük kız dehşeti yaşadı! Gözünün içinden öyle bir şey çıktı ki...

ABD'nin Missouri eyaletinde "kabus" denilebilecek bir olay yaşandı. 6 yaşındaki küçük SibiKaia Monk 'un gözünden barbunya tanesi büyüklüğünde böcek çıkarıldı.

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Acı içerisinde uyanan küçük kız dehşeti yaşadı! Gözünün içinden öyle bir şey çıktı ki...

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan SibiKaia Monk, geçtiğimiz haftalarda bir gece yarısı gözünün yandığını söyleyerek uykusundan uyandı.

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Acı içerisinde uyanan küçük kız dehşeti yaşadı! Gözünün içinden öyle bir şey çıktı ki...

SibiKaia Monk'un annesi Kris ise kızının gözünü kontrol etti ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak detaylı baktığında küçük kızın gözünün içerinde bir böceğin olduğunu gördü.

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Acı içerisinde uyanan küçük kız dehşeti yaşadı! Gözünün içinden öyle bir şey çıktı ki...

Kris bunu fark ettiğinde nerdeyse panik atak geçiriyordu. Ebeveynleri ameliyat olması gerektiğini düşünükleri için SibiKaia'ı hastaneye götürdü.

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Acı içerisinde uyanan küçük kız dehşeti yaşadı! Gözünün içinden öyle bir şey çıktı ki...

Ancak hastaneye vardıklarında, SibiKaia gözünü kapadı ve açtığında ise böcek kendiliğinden düştü. Olayı gören hemşire ve doktor oldukça şaşırdı.