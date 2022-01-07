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Selin yıktığı Bozkurt'ta yaralar sarılıyor! TOKİ konut inşasına başladı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların inşasına başlandı. Belediye Başkanı Muammer Yanık "Şu ana kadar 4 bölgede TOKİ tarafından konutlarla ilgili ihale gerçekleştirildi. Bu 4 bölgede şu ana kadar ihale edilip kesinleşen konut sayısı 477.Eskisinden çok daha güzel konutlar uygun mevkilerde vatandaşlarımızla buluşacak" dedi.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 11:47
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Selin yıktığı Bozkurt’ta yaralar sarılıyor! TOKİ konut inşasına başladı

İlçede, 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağışın neden olduğu, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından yıkım kararı verilen binalarla ilgili çalışmalar sürüyor.

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Selin yıktığı Bozkurt’ta yaralar sarılıyor! TOKİ konut inşasına başladı

Afetin ardından TOKİ tarafından 4 etapta yapılacak 477 konutun ilk iki etabında da çalışmalar başladı.

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Selin yıktığı Bozkurt’ta yaralar sarılıyor! TOKİ konut inşasına başladı

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, sel felaketinin ardından kamu kurumlarının el birliğiyle bölgede çalıştığını söyledi.

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Selin yıktığı Bozkurt’ta yaralar sarılıyor! TOKİ konut inşasına başladı

Bütün kurumların hızla sahaya indiğini aktaran Yanık, proje çalışmalarının da başlatıldığını vurguladı.

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Selin yıktığı Bozkurt’ta yaralar sarılıyor! TOKİ konut inşasına başladı

Sel felaketinde ilçelerinin büyük çapta hasar gördüğünü hatırlatan Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, afete maruz kalan yerlerde acil yıkılacak alanlar, ağır hasar görenler ve kentsel dönüşümde yıkım kararı verilen dükkanlar ve konutların yerine, belirlenen alanlarda yenilerinin inşa edilmesi için çalışma yaptığını anlattı.