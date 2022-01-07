Selin yıktığı Bozkurt'ta yaralar sarılıyor! TOKİ konut inşasına başladı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların inşasına başlandı. Belediye Başkanı Muammer Yanık "Şu ana kadar 4 bölgede TOKİ tarafından konutlarla ilgili ihale gerçekleştirildi. Bu 4 bölgede şu ana kadar ihale edilip kesinleşen konut sayısı 477.Eskisinden çok daha güzel konutlar uygun mevkilerde vatandaşlarımızla buluşacak" dedi.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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