Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl, ne zaman kılınır? İşte tesbih namazının kılınışı...

"Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl, ne zaman kılınır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek Kadir Gecesi ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceyi ibadetlerle dolu geçirmek isteyenler tarafından tesbih namazı kılınışı Diyanet ile araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl, ne zaman kılınır? İşte tesbih namazının kılınışı...