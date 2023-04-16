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Haberler Galeri KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...

KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...

"Hatim duası nasıl yapılır?"sorusu Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Müslümanlar'ın ibadetle, tövbeyle geçirdiği Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz'in ettiği dua en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, hatim duası nasıl yapılır? Hatim duasının anlamı nedir? İşte Diyanet Hatim duası Türkçe ve Arapça okunuşu...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 15:41
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KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...

Kadir Gecesi'nde okunacak dua, müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Peygamberlik döneminde Kadir Gecesi'nde, Cebrail meleği tarafından kendisine ilk vahiylerin indirildiği gece olduğuna inanılır.Hatim duası Diyanet tarafından resmi belirtilen duadır. Peki, hatim duası nasıl yapılır? İşte, hatim duası arapça ve türkçe okunuşu...

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KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...

HATİM DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

"El-hamdü lillâhi Rabbil-'âlemîn.

Vel-'âkibetü lil-müttekîn. Velâ 'udvâne illâ 'alezzalimîn.

Ves-salâtü ves-selâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'âlihî ve sahbihî ecme'în.

Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm.

Ve tüb 'aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente't-tevvâbür-Rahîm.

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KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...

Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur'ânil-'azîm.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn.

Va'fü 'annâ yâ Kerîm. Va'fü 'annâ yâ Rahîm.

Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn.

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KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...

Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur'ân.

Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur'ân.

Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur'ân.

Ve elbisnâ bi hil'atil-Kur'ân.

Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur'ân.

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KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...

Ve 'âfinâ min külli belâid-dünyâ ve 'azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur'ân.

Verham cemî'a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân.

Allâhümec'alil-Kur'âne lenâ fid-dünyâ karînâ.

Ve fil-kabri mûnisâ.

Ve fil-kıyâmeti şefî'ân ve 'ales-sırâti nûrâ.

Ve ilel-cenneti rafîkâ.

Ve minennâri sitran ve hicâbâ.