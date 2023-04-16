KADİR GECESİ OKUNACAK DUA | Kadir Gecesi HATİM DUASI nasıl yapılır? Hatim duası Arapça, Türkçe okunuşu anlamı...

"Hatim duası nasıl yapılır?"sorusu Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Müslümanlar'ın ibadetle, tövbeyle geçirdiği Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz'in ettiği dua en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, hatim duası nasıl yapılır? Hatim duasının anlamı nedir? İşte Diyanet Hatim duası Türkçe ve Arapça okunuşu...