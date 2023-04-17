En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!

* Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

* Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.