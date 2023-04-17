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En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!

Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları araştırılan konular arasında yerini aldı. Sevdiklerinin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni tebrik etmek isteyenler bu günün anlam ve önemine dayalı güzel, derin duygulu, kısa ve ayetli tebrik mesajlarını araştırıyor. İşte anneye, babaya, eşe, sevgiliye resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:14
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En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!

Oruç ibadetiyle geçirilen mübarek Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bugün İslam alemi tarafınadan huşu içinde karşılanacak. Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinin Kadir Gecesi'ni kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel Kadir Gecesi mesajlarını araştırmaya başladı. İşte duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli 2023 Kadir Gecesi mesajları...

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En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

* Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

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En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!

* Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

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En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!

* Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır. Kadir Gecesi, Allahın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara hakettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun..

* Kadir gecesinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle.

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En güzel, derin duygulu, kısa, ayetli Resimli Kadir Gecesi tebrik mesajları! Anneye, babaya, eşe, sevgiliye Kadir Gecesi güzel sözleri!

* Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

* Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.