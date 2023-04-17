Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua

PEYGAMBERİMİZİN KADİR GECESİ DUASI

Kadir gecesi, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nüzul olmaya başladığı gecedir. Kadir gecesinde sema kapıları açılır, dua ve tövbeler kabul edilir.

Kadir gecesinde dua etmek isteyen Müslümanların merak ettiği konulardan biri de bu geceyi en iyi şekilde nasıl idrak edecekleri konusudur. Nitekim Hz. Ayşe validemiz Peygamber Efendimizden (sav) şu rivayeti aktarmıştır: "Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum.

Rasulullah (sav) "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet" diye dua et, buyurdu."