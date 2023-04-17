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Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua

Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kala Müslümanlar, çekilecek tesbih, zikir ve duaları öğrenmeye çalışıyor. İnsanlığa rehber olan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. Peki Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:28
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Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi’nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua |

Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua araştırılmaya başlandı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kala Müslümanlar, çekilecek tesbih, zikir ve duaları öğrenmeye çalışıyor. İnsanlığa rehber olan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. Peki Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi’nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua |

PEYGAMBERİMİZİN KADİR GECESİ DUASI

Kadir gecesi, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nüzul olmaya başladığı gecedir. Kadir gecesinde sema kapıları açılır, dua ve tövbeler kabul edilir.

Kadir gecesinde dua etmek isteyen Müslümanların merak ettiği konulardan biri de bu geceyi en iyi şekilde nasıl idrak edecekleri konusudur. Nitekim Hz. Ayşe validemiz Peygamber Efendimizden (sav) şu rivayeti aktarmıştır: "Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum.

Rasulullah (sav) "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet" diye dua et, buyurdu."

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Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi’nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua |

KADİR GECESİ OKUNACAK SURE

İnsanlığa rehber olan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece Kadir gecesidir. Bu mübarek gece ile ilgili müstakil bir sure de nüzul olmuştur. Dolayısıyla bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyenlerin Kadir suresini okumaları tavsiye edilmiştir.

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Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi’nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua |

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

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Kadir Gecesi saat kaça kadar ibadet edilir? Zikirler, Tesbihler, Okunacak dualar DİYANET | Kadir Gecesi’nde Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dua |

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Biz onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.