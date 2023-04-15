17 Nisan 2023, Pazartesi
DİYANET Kadir Gecesi'nde ibadet etmenin fazileti nedir? Kadir Gecesi İBADETLERİ 2023
Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilmeli sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşırken bizleri karşılayan Kadir Gecesi'nin rahmetinden faydalanmak isteyen Müminler, yapılması gereken ibadetleri araştırmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede yüce Allah'tan af dilemek son derece önemli. Peki Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:31
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13