KADİR GECESİ'nde isteklerin kabul edilmesi için nasıl dua etmeliyiz? KADİR GECESİ DUASI TRÜKÇE-ARAPÇA

Kadir Gecesi'nde nasıl dua etmeliyiz sorusunun cevabı merak konusu oldu. Sayılı zamanın kaldığı bu mübarek günlerde Müminler zamanlarını af ve tövbe ile geçirmeye hazırlanıyor. 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nde edilecek dualar neler? Peki Kadir gecesi edilen dualar kabul olur mu? Edilen tüm dualar kabul olur mu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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