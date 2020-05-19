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Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?
Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Kadir Gecesi, Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gecedir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni evlerinde ibadet ve dua ederek geçirecek. Bu mübarek gecede hangi duaların okunacağı araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 15:53Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 15:58