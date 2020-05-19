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Haberler Galeri Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?

Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?

Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Kadir Gecesi, Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gecedir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni evlerinde ibadet ve dua ederek geçirecek. Bu mübarek gecede hangi duaların okunacağı araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 15:58
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Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?

Kadir Gecesi okunan dualar neler? Kadir Gecesi hangi dualar okunur? İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Bu mübarek gecede dualar okunacak ibadetler yapılacak. Kadir Gecesi'nde okunacak duaları, sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Peki, Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?

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Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?

KADİR GECESİ DUALARI

Kadir Gecesi, Ramazan ayının manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir. İşte bu anlamlı gecede okunacak dualar;

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Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?

KADİR SÛRESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

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Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?

KADİR SÛRESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

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Kadir Gecesi okunan dualar nelerdir? Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği dua nedir?

ALLAHIM;
İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!