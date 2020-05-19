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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 12 rekatlık nafile namazı, tesbih namazı, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'inci gecesi olan bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi dualar edilerek ibadet yapılarak geçirilecek. Vatandaşlar Kadir Gecesi'ni huşu içinde karşılamaya hazırlanıyor. Kadir Gecesi'nde 12 rekatlık nafile namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi'nde tesbig namazı ve hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 16:17Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 16:24