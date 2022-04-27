27 Nisan 2022, Çarşamba
Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası
Trabzon'da tartıştığı karısına kızıp yavru kedisini duvara atarak öldüren zanlı ile ilgili karar verildi. Hakim, kediyi yastık sanarak tekmelediğini belirten zanlıya indirimsiz 2 sene hapis cezası verdi. Hüküm ertelenmedi, bir üst mahkemenin onamasının ardından zanlı hapishaneye girecek.
Giriş Tarihi: 27.04.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 13:40
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