Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası

Trabzon'da tartıştığı karısına kızıp yavru kedisini duvara atarak öldüren zanlı ile ilgili karar verildi. Hakim, kediyi yastık sanarak tekmelediğini belirten zanlıya indirimsiz 2 sene hapis cezası verdi. Hüküm ertelenmedi, bir üst mahkemenin onamasının ardından zanlı hapishaneye girecek.