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Haberler Galeri Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası

Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası

Trabzon'da tartıştığı karısına kızıp yavru kedisini duvara atarak öldüren zanlı ile ilgili karar verildi. Hakim, kediyi yastık sanarak tekmelediğini belirten zanlıya indirimsiz 2 sene hapis cezası verdi. Hüküm ertelenmedi, bir üst mahkemenin onamasının ardından zanlı hapishaneye girecek.

DHA
Giriş Tarihi: 27.04.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 13:40
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Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 7 Aralık 2021 tarihinde, eşi Y.E. ile tartışan Mahmut E., evde besledikleri 3 aylık 'Scottish Fold' türü kediyi duvara fırlattı.

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Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası

Sesler üzerine komşuları durumu emniyet güçlerine ihbar etti ve ekipler geldi. Evden kaçan Mahmut E.'nin eşi Y.E., eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mahmut E.'ye, 'hayvana şiddet uygulamak'tan 1500 lira ceza kesildi.

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Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası

YAVRU KEDİ 10 GÜN SONRA ÖLDÜ

Veteriner kliniğine götürülen kedinin ise beyninde ödem oluştuğu tespit edildi. Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavide tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü.

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Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası

Kedinin ölümünü belirlemek üzere yapılan nekropside, hayvanın uğradığı şiddet nedeniyle kafatasında ödem oluştuğu ve kaburgalarının kırıldığı rapor edildi.

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Eşine kızıp yavru kediyi canice öldüren zanlıya indirimsiz 2 yıl hapis cezası

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise Mahmut E. hakkında 'hayvana işkence' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.