Kadir gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Hangi sureler okunur? Kadir Gecesi'nde teravih farz mı?
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Müslümanlar, vakitlerini ibadet ederek Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak geçirmek için detayları araştırıyor. En çok merak edilen konuların başında ise "Kadir Gecesi'nde teravih namazı kılınır mı?" geliyor. Peki Teravih namazı sırasında Kadir suresi ne zaman okunmalı? Kadir gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Giriş Tarihi: 14.04.2023
16:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Kadir Gecesi'nde teravih namazı farz mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nin hikmeti, rahmeti ve fazileti Müslümanlar için çok önemlidir. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kaç rekat? İşte Kadir Gecesi'nde kılınacak namazın ayrıntılar…
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TERAVİH NAMAZINDA KADİR SURESİ OKUNUR MU?
Bu gecede dilenirse Kuran-ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi de okunabilir.
Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir. Kadir namazı kılınırken iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Ardından 100 defa İşrah Suresi ve 100 defa Kadir Suresi okunur.
KADİR GECESİ'NDE TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?
Kadir Gecesi'ne hasıl olan bir namaz türü bilinmemektedir. Ramazan ayı içerisinde idrak edildiği için bu gün eğer ibadet evde gerçekleşecekse yatsı namazı ya da tesbih namazı eda edilebilir. İbadet için camiye gitme imkanı olanlar ise teravih namazı ile ibadetlerini yerine getirebilir.
Sonuç olarak, teravih namazında asıl olan, Kur'ân-ı Kerîm'in hatmi ve Ramazan gecelerinin ihyasıdır. Kadir gecesine rastlama ihtimali yüksek olan bu mübarek geceleri ibadetle değerlendirme hedeflenmelidir. "İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır." buyuran Hz. Peygamber Ramazan gecelerini namaz ile değerlendirmiştir. Bu nedenle, teravih namazını geçiştirme yerine, mümkün mertebe bu namaza daha fazla zaman ayırma, ecrinden daha fazla yararlanma cihetine gidilmelidir. Böylece gündüzünü sıyam (oruç) ile gecelerini de kıyam (teravih) ile Ramazan dolu dolu geçirilmiş ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ihya edilmiş olacaktır.
KADİR GECESİ NAMAZI
İslam dünyasını şereflendiren Kadir Gecesi'nde bol bol ibadetler edilecek, kuranlar okunacak ve namazlar kılınacak. Kadir Gecesi'nde ibadet etmek oldukça önemlidir. Vatandaşların sıkça aklına takılan sorulardan biri Kadir Gecesi'nde hangi ibadetlerin yapılmalıdır.