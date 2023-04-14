14 Nisan 2023, Cuma
Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?
"Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi tarihi, her yıl hicri takvime göre belirlendiğinden miladi takvimde farklı günlere denk gelmektedir. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan bu anlamlı günde Müslümanlar, ibadetlerine özen gösterir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:54
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