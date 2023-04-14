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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?

"Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi tarihi, her yıl hicri takvime göre belirlendiğinden miladi takvimde farklı günlere denk gelmektedir. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan bu anlamlı günde Müslümanlar, ibadetlerine özen gösterir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 16:54
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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?

"Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadir Gecesi, Müslümanların yol göstericisi, öğreticisi ve koruyucusu olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu anlamlı gün İslam dünyası tarafından heyecanla beklenmektedir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı dini günler takvimine göre mübarek Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek.

Ramazan ayı içerisinde olan Kadir Gecesi, bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Hz. Peygamber'e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir. Bilinenin aksine Kadir Gecesi kandil değildir. İslam inancına göre Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil günleridir.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?

KADİR GECESİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?

Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339).