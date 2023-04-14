Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Hz. Peygamber'e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir. Bilinenin aksine Kadir Gecesi kandil değildir. İslam inancına göre Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil günleridir.