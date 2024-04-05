Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, TwitterX...

Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, Twitter(X)...
Kur'an-ı Kerim'de, bin aydan daha hayırlı olduğu vurgulanan Kadir Gecesi, Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak bilinir. Bu mübarek gece, müminler için bir rahmet ve mağfiret vesilesidir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, 5 Nisan'da idrak edilecek olan Kadir Gecesi'nin manevi önemini bir kez daha hatırlamak büyük bir lütuftur. Bu müstesna gece, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği bir zaman dilimidir. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en anlamlı Kadir Gecesi mesajları...
Giriş Tarihi: 05.04.2024
07:02 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Kadir Geceniz mübarek olsun. İslam aleminin en kıymetli zaman dilimlerinden biri olan Ramazan ayının içinde yer alan Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ın 27. gecesi olarak tecelli edecek. Bu mübarek gece, Kuran-ı Kerim'in nuruyla aydınlanan ve Hira mağarasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'e ilk vahyin indirildiği anlamlı bir döneme işaret eder. İşte en yeni ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları ve sözleri...
KADİR GECESİ MESAJLARI 2024
"İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle..."
"Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun."
"Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği Kadir Gecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin."
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.
Ya rab bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla
En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."
Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kadir Geceniz mübarek olsun..
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle… İyi Kandiller..
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç. Bugün günahlardan olabildiğince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Kadir Geceniz mübarek olsun.