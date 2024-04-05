Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, TwitterX...

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.