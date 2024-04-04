Otogarda bayram öncesi hareketlilik başladı! İşte en ucuz ve en pahalı bilet fiyatları

"VATANDAŞLARIMIZ OTOBÜS BİLETİ ALIRKEN MERDİVEN ALTI SATIŞLARA DİKKAT ETSİN"

Vatandaşları sahte bilet konusunda uyaran Türkiye Otobüsler Federasyonu yönetim kurulu üyesi Musa Çaktır, "Bayram biletleri için ayın dördünden sonra bir yoğunluk başladı. Arabalarımızın doluluk oranları şu an yüzde 90 civarında. Ek servisler için hazırlıklar yapıyoruz. Tatil uzun olunca tabii ek servis ihtiyaçları doğdu. Ek servis oranları da orta düzeyde ilerliyor. Bayram tatili için şu an kısa yolculuklar daha fazla tercih ediliyor. Tatil yörelerinde baya bir yoğunluk var. Akrabalarını görmek isteyenler de uzun yolculukları tercih ediyor. Fiyatlarımız için ise herkes sanırım psikolojik olarak, bizim bilet fiyatlarına bayram üzeri zam yaptığımızı zannediyor ama biz kışın devletin belirlediği fiyatın bile yüzde 30 aşağısında satıyoruz biletleri. Sezonda, doluluk oranlarını yakaladığımız zaman normal fiyatlarımıza dönüyoruz. Şu anda herhangi bir zammımız yok, fiyatlarımız makul. Mesela buradan Adana'ya bin kilometre yol için bilet fiyatı 800 lira, Mardin diyelim bin beş yüz kilometre yol için ise bilet fiyatı bin 500 lira civarında. Seçim yoğunluğu farklıydı, bayram yoğunluğu farklı oluyor. İnsanlar oy kullanmaya gittiler, birçoğu orada kaldı. Ama o farklı bir yolculuktu. Seçimden sonra iki gün biraz yavaşladı işler ama ayın üçünden, dördünden sonra araçlarımız dolu. Bayram yoğunluğu ayın dördünde başlar, dokuzunda biter. Vatandaşımız dediğim gibi psikolojik olarak bu dönemler öncesinde zam yaptığımızı düşünüyor ama durum öyle değil. Ekonomik yapının düzeni belli, bu durum içerisinde çok fazla para kazanma derdinde de değiliz. Biz insanları bir yerden bir yere taşıyalım, bizim amacımız o. Vatandaşlarımızı da bir konuda uyarmak istiyorum. Bayram öncesi bilet alırken merdiven altı satışlara dikkat etsinler. Bilet acentesi olmayan yerlerden de bilet almasınlar. Bilet alırken normal, belgeli acentelerimizden bilet aldıklarında herhangi bir sorun yaşamayacaklardır. Merdiven altı satışlarda sıkıntı yaşarlar, buna dikkat etsinler" dedi.