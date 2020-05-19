19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi mesajları... Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesinde, bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi bu sene evlerde idrak edilecek. Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni evlerinde ibadet ve dua ederek geçirecek. Bu mübarek gece ile ilgili paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözleri sayfamızda derledik. Sayfamızı inceleyerek sevdiklerinizin, eşinizin ve dostunuzun Kadir Gecesi'ni tebrik edebilirsiniz. İşte en güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 10:32
  • 1
  • 18
Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller

Kadir Gecesi mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Bu mübarek gecede en güzel dileklerini mesaj yoluyla paylaşmak isteyenler için paylaşılabilecek anlamlı sözleri sayfamızda derledik. İşte en güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajar ve sözler...

  • 2
  • 18
Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller

KADİR GECESİ MESAJLARI 2020

* Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayirli kandiller..

* Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmanız için anlamlı kadir gecesi mesajı hazırladık. Allah tüm dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin.

  • 3
  • 18
Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller

* Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

* Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

  • 4
  • 18
Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller

* Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır. Kadir Gecesi, Allahın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara hakettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun..

* Kadir gecesinin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle.

  • 5
  • 18
Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller

* Bu gece bundan sonra peşpeşe gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının ve kadir gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacaktır. Hayırlı kandiller...

* Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..