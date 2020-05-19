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Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller
Kadir Gecesi mesajları... Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesinde, bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi bu sene evlerde idrak edilecek. Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni evlerinde ibadet ve dua ederek geçirecek. Bu mübarek gece ile ilgili paylaşılabilecek en güzel mesajları ve sözleri sayfamızda derledik. Sayfamızı inceleyerek sevdiklerinizin, eşinizin ve dostunuzun Kadir Gecesi'ni tebrik edebilirsiniz. İşte en güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 10:23Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 10:32