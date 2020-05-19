Kadir Gecesi mesajları 2020: En güzel Kadir Gecesi ile ilgili mesajlar ve sözler burada! Hayırlı Kandiller

KADİR GECESİ MESAJLARI 2020

* Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayirli kandiller..

* Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, aileniz ve sevdiklerinizle paylaşmanız için anlamlı kadir gecesi mesajı hazırladık. Allah tüm dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin.