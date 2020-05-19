HaberlerGaleriBugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirlendi. Bu kapsamda marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyordu. Market alışverişi yapacak olan vatandaşlar, marketlerin çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:18Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 11:22