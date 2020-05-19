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Haberler Galeri Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belirlendi. Bu kapsamda marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyordu. Market alışverişi yapacak olan vatandaşlar, marketlerin çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 11:22
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Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs marketler kaça kadar açık? 4 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor. 19 Mayıs'ta market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin bugün saat kaça kadar çalışacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...

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Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.

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Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

LOKANTA VE RESTORANLAR "PAKET SERVİS" YAPMAK ŞARTIYLA AÇIK OLABİLECEK

Kısıtlamanın olduğu günlerde vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.

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Bugün marketler kaçta kapanacak? 19 Mayıs marketer açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Faaliyetine izin verilen diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

"- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler

- Acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Göç İdaresi, PTT