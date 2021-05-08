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Haberler Galeri Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!

Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!

Kadir Gecesi mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bugün kutlanacak. Bu mübarek günü pandemi nedeniyle evlerde eda edecek olan vatandaşlar, sosyal medya ya da SMS üzerinden Kadir Gecesi mesajı ile sevdiklerinin Kadir Gecesi'ni kutlamak istiyor. En güzel, anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021 Kadir Gecesi mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 11:09
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Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!

İslam aleminin en kıymetli günlerinden olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi, dua etmek, ibadetleri sıklaştırmak, tövbe ve istiğfarda bulunmak için büyük önem arz ediyor. Sevdiklerinin Kadir Gecesi'ni kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırmaya başladı. Sizler için en güzel Kadir Gecesi mesajlarını sayfamızda toparladık. İşte 2021'e özel en güzel, anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları...

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Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2021

* Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

* Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

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Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!

* Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için ,Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.. Kadir geceniz mübarek olsun.

* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun.

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Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!

* Kuran da kadir gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. kadir gecesi hayırlı olsun..

* Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..

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Kadir Gecesi kutlama mesajları 2021: En güzel anlamlı, kısa ve öz Kadir Gecesi mesajları ve sözleri burada!

* "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" Hadis-i Şerif

* Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.