Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kadir Gecesi okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler neler? Diyanet açıklaması

KADİR GECESİ HANGİ TESPİHLER VE ZİKİRLER ÇEKİLİR?

Bu gece içerisinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden değerli olduğu söylenir. Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim. Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursa sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."