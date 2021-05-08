Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kadir Gecesi okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler neler? Diyanet açıklaması
Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri neler? Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken, bu gece Kadir Gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi, insanı Rahman'ın affıyla, insanlığı Kur'an'ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Kadir Gecesi'nin ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, bu mübarek gece de çekilecek tesbihler ve zikirleri araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kadir Gecesi okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.05.2021
11:55
Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Müslüman alemi tarafından huşu içinde karşılanacak Kadir Gecesi dualarla ve ibadetlerle geçirilecek. Hz. Muhammed (s.a.s) bu mübarek gece ile ilgili,
"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları affolunur." demiştir. Peki, Kadir Gecesi hangi sureler okunur? Kadir Gecesi okunacak zikirler ve çekilecek tesbihler neler? İşte merak edilenler... GALERİ DEVAM EDİYOR
KADİR GECESİ HANGİ TESPİHLER VE ZİKİRLER ÇEKİLİR?
Bu gece içerisinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden değerli olduğu söylenir. Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim. Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.
Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdu:
"Her kim bu duayı üç defa okursa sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."
Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]. Süfyan-i Sevri:
"Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).
KADİR GECESİ HANGİ SURELER OKUNUR?
Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afva fa'fu annâ annî
Allahım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, çok da cömertsin, affet beni ya Rab.
Kadir Suresi okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm… İnna enzelnahü fiy leyletilkadr, Ve ma edrake ma leyletülkadr, Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr, Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr, Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Türkçe mêâli
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla… Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.