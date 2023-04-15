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Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...
Kadir Gecesi'nin faziletleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan konuların başında Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri geliyor. Kur'an-ı Kerim'i böylesine önemli ve kutsal bir ayda indirmesi, Ramazan ayının kıymetini daha da artırmıştır. Peki Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek?