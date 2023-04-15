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Haberler Galeri Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...

Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...

Kadir Gecesi'nin faziletleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan konuların başında Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri geliyor. Kur'an-ı Kerim'i böylesine önemli ve kutsal bir ayda indirmesi, Ramazan ayının kıymetini daha da artırmıştır. Peki Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 13:14
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Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur’an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...

Kadir Gecesi'nin faziletleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan konuların başında Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri geliyor. Kur'an-ı Kerim'i böylesine önemli ve kutsal bir ayda indirmesi, Ramazan ayının kıymetini daha da artırmıştır. Peki Kur'an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur’an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...

KADİR GECESİ ÖNEMİ

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Dolayısıyla Kadir gecesini mühim kılan en büyük faktör Kur'an-ı Kerim'in dünyaya nüzulüdür. Kur'an-ı Kerim'de 97. sureye ismini veren bu gece ile alakalı aynı surenin 3. ayetinde "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır" buyurulmaktadır.

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Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur’an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI NE DEMEK?

Kur'an Yolu tefsirine göre ayet-i kerimede geçen "bin ay" ifadesinin açıklaması şu şekildedir: Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler.

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Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur’an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...

Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır.

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Kadir Gecesi FAZİLETİ | Kur’an-ı Kerim neden Kadir Gecesi indirildi, önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı ne demek, tefsiri...

Aynı zamanda Duhan suresinin 3. ayetinde Kadir gecesine işaret edilerek Kur'an-ı Kerim'in mübarek bir gecede indirildiği zikredilmektedir. Dolayısıyla hem Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği hem de bu gecenin mübarek olduğu yine Kur'an'ın kendi ayetleriyle netlik kazanmıştır.